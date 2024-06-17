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Все зависит от возраста: вот как часто нужно мыть волосы ребенку

Как часто мыть волосы ребенку (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Уход за волосами является неотъемлемой частью гигиены ребенка. Частотность этой процедуры зависит от определенных факторов, включая возраст ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу дерматолога Виктории Ахтарнии.

Как часто мыть волосы ребенку

С помощью трех простых шагов можно определить, как часто ребенку от 8 до 12 лет нужно мыть волосы.

В частности, нужно учесть следующие факторы:

  • тип волос (прямые, вьющиеся, жирные, сухие)
  • возраст
  • уровень активности

Мытье через день или каждый день:

  • 12 лет или начало полового созревания
  • жирные, прямые волосы
  • активность: играет на свежем воздухе, занимается спортом или плавает
  • исключение: волосы сухие и вьющиеся

Мытье 1 или 2 раза в неделю:

  • возраст от 8 до 11 лет
  • исключение: волосы сухие и вьющиеся

Мыть волосы каждые 7-10 дней необходимо, если:

  • сухие и вьющиеся волосы, волосы с косами или плетением
  • после сильного потоотделения или плавания промойте и кондиционируйте волосы

Эксперт отметила, когда ваш ребенок будет мыться шампунем часто, возможно потребуется коррекция частоты мойки. Каждый ребенок разный и изменение погоды также может повлиять на то, как часто нужно мыть волосы.

Необходимо обращать внимание на волосы и кожу головы ребенка между мойками.

Когда часто мыть волосы

По словам дерматолога, нужно мыть чаще волосы ребенку, если заметили:

  • волосы жирные
  • кожа головы жирная
  • продолжайте добавлять одну мойку в неделю, пока не исчезнет жирность

Уменьшить частоту мойки, нужно если:

  • волосы тусклые и выпадают
  • волосы кажутся сухими
  • мойте шампунем один раз в неделю, пока не исчезнет тусклость, выпадение или сухость

Украшения для волос

До 4 лет волосы очень тонкие и нежные, поэтому не стоит использовать зажимы и тугие заколки, ведь они могут повлечь за собой потерю волос.

Заплетая косички или завязывая хвостики, не нужно сильно стягивать волосы, они могут потускнеть и выпасть. Если его слишком туго натягивать вверх, может возникнуть коронарное облысение.

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