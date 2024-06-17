Все зависит от возраста: вот как часто нужно мыть волосы ребенку

Уход за волосами является неотъемлемой частью гигиены ребенка. Частотность этой процедуры зависит от определенных факторов, включая возраст ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу дерматолога Виктории Ахтарнии.
С помощью трех простых шагов можно определить, как часто ребенку от 8 до 12 лет нужно мыть волосы.
В частности, нужно учесть следующие факторы:
Мытье через день или каждый день:
Мытье 1 или 2 раза в неделю:
Мыть волосы каждые 7-10 дней необходимо, если:
Эксперт отметила, когда ваш ребенок будет мыться шампунем часто, возможно потребуется коррекция частоты мойки. Каждый ребенок разный и изменение погоды также может повлиять на то, как часто нужно мыть волосы.
Необходимо обращать внимание на волосы и кожу головы ребенка между мойками.
По словам дерматолога, нужно мыть чаще волосы ребенку, если заметили:
Уменьшить частоту мойки, нужно если:
До 4 лет волосы очень тонкие и нежные, поэтому не стоит использовать зажимы и тугие заколки, ведь они могут повлечь за собой потерю волос.
Заплетая косички или завязывая хвостики, не нужно сильно стягивать волосы, они могут потускнеть и выпасть. Если его слишком туго натягивать вверх, может возникнуть коронарное облысение.
Раньше парикмахер называла совершенно бесполезное средство для волос, на которое женщины выбрасывают деньги.
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