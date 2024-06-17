Все залежить від віку: ось як часто треба мити волосся дитині

Догляд за волоссям є невід’ємною частиною гігієни дитини. Частотність цієї процедури залежить від певних факторів, включаючи вік дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дерматолога Вікторії Ахтарнії.

Як часто мити волосся дитині

За допомогою трьох простих кроків можна визначити, як часто дитині від 8 до 12 років потрібно мити волосся.

Зокрема, потрібно врахувати такі фактори:

тип волосся (пряме, кучеряве, жирне, сухе)

вік

рівень активності

Миття через день або щодня:

12 років або початок статевого дозрівання

жирне, пряме волосся

активність: грає на свіжому повітрі, займається спортом або плаває

виключення: волосся сухе і кучеряве

Миття 1 або 2 рази на тиждень:

вік від 8 до 11 років

виняток: волосся сухе і кучеряве

Мити волосся кожні 7-10 днів необхідно, якщо:

сухе і кучеряве волосся, волосся з косами або плетінням

після сильного потовиділення або плавання промийте та кондиціонуйте волосся

Експерт зазначила, коли ваша дитина митиметься шампунем часто, то можливо знадобиться корекція частоти миття. Кожна дитина різна і зміна погоди також може вплинути на те, як часто потрібно мити волосся.

Необхідно звертати увагу на волосся та шкіру голови дитини між миттями.

Коли часто мити волосся

За словами дерматолога, потрібно мити частіше волосся дитині, якщо помітили:

волосся жирне

шкіра голови жирна

продовжуйте додавати одне миття на тиждень, доки не зникне жирність

Зменшити частоту миття, потрібно якщо:

волосся тьмяне і випадає

волосся здається сухим

мийте шампунем один раз на тиждень, поки не зникне тьмяність, випадіння або сухість

Прикраси для волосся

До 4 років волосся дуже тонке й ніжне, тому не варто використовувати затиски й тугі шпильки, адже вони можуть спричинити втрату волосся.

Заплітаючи косички або зав’язуючи хвостики, не потрібно сильно стягати волосся, воно може потьмяніти і випасти. Якщо його занадто туго натягати нагору, то може виникнути коронарне облисіння.