Все зависит от возраста: вот как часто нужно мыть волосы ребенку
Уход за волосами является неотъемлемой частью гигиены ребенка. Частотность этой процедуры зависит от определенных факторов, включая возраст ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу дерматолога Виктории Ахтарнии.
Как часто мыть волосы ребенку
С помощью трех простых шагов можно определить, как часто ребенку от 8 до 12 лет нужно мыть волосы.
В частности, нужно учесть следующие факторы:
- тип волос (прямые, вьющиеся, жирные, сухие)
- возраст
- уровень активности
Мытье через день или каждый день:
- 12 лет или начало полового созревания
- жирные, прямые волосы
- активность: играет на свежем воздухе, занимается спортом или плавает
- исключение: волосы сухие и вьющиеся
Мытье 1 или 2 раза в неделю:
- возраст от 8 до 11 лет
- исключение: волосы сухие и вьющиеся
Мыть волосы каждые 7-10 дней необходимо, если:
- сухие и вьющиеся волосы, волосы с косами или плетением
- после сильного потоотделения или плавания промойте и кондиционируйте волосы
Эксперт отметила, когда ваш ребенок будет мыться шампунем часто, возможно потребуется коррекция частоты мойки. Каждый ребенок разный и изменение погоды также может повлиять на то, как часто нужно мыть волосы.
Необходимо обращать внимание на волосы и кожу головы ребенка между мойками.
Когда часто мыть волосы
По словам дерматолога, нужно мыть чаще волосы ребенку, если заметили:
- волосы жирные
- кожа головы жирная
- продолжайте добавлять одну мойку в неделю, пока не исчезнет жирность
Уменьшить частоту мойки, нужно если:
- волосы тусклые и выпадают
- волосы кажутся сухими
- мойте шампунем один раз в неделю, пока не исчезнет тусклость, выпадение или сухость
Украшения для волос
До 4 лет волосы очень тонкие и нежные, поэтому не стоит использовать зажимы и тугие заколки, ведь они могут повлечь за собой потерю волос.
Заплетая косички или завязывая хвостики, не нужно сильно стягивать волосы, они могут потускнеть и выпасть. Если его слишком туго натягивать вверх, может возникнуть коронарное облысение.
Раньше парикмахер называла совершенно бесполезное средство для волос, на которое женщины выбрасывают деньги.
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