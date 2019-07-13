Зальет пол-Украины: синоптики предупредили о неустойчивой погоде

Погода в Украине 14 июля принесет осадки в виде дождей и грозы в большую часть областей. В частности, зальет западные, северные и центральные регионы. На остальной территории страны будет сухо. Такой прогноз дали синоптики на воскресенье, говорится в сообщении Украинского гидрометцентра на странице в Facebook.

Дожди, а иногда и ливни, на Западе, Севере и в Центре ожидаются в дневное время суток. Местами пройдут грозы.

В южных и восточных областях - без осадков, будет облачно с прояснением.

Ветер будет неустойчивый, при грозах - порывистый. Сила ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.

Весь день Украина будет находиться в области пониженного атмосферного давления, сформированной в неустойчивой воздушной массе, передает Gismeteo.

Иллюстративное фото: Дождь (РБК-Украина)

Температура воздуха в ночное время по стране в среднем ожидается от +9 до +14 градусов. Теплее будет на Юге - от +12 до +17 градусов.

Днем столбики термометров будут варьироваться в пределах от +20 до +25 градусов, в южных областях чуть выше - там прогнозируется от +23 до +28 градусов.

Отдыхающим в Карпатских горах стоит утепляться: ночью ожидается от +6 до +11 градусов, а днем - от +10 до +15 градусов.

В Киеве в воскресенье пройдет дождь. Температура воздуха днем прогнозируется около +22... +24 градусов, ночью столбики термометров покажут около +11...+13 градусов.

Карта погоды на 14 июля (Фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Как сообщалось ранее, согласно прогнозам Высшей технической школы Цюриха, в украинской столице в ближайшее десятилетие погода существенно изменится - киевлян ждет 40-градусная жара.

Также мы писали о том, что известный синоптик Наталка Диденко недавно рассказала, когда в Украину вновь вернется летняя жара.

Напомним, на днях по пляжу Лузановка в Одессе пронесся огромный смерч, который сильно напугал людей. В сети показали видео неожиданной стихии.