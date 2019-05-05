Сильные дожди и грозы: синоптики дали неутешительный прогноз

Погода в Украине 5 мая (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в воскресенье будет приятна не для всех украинцев

Погода в Украине в воскресенье, 5 мая, будет благоприятной, но далеко не на всех частях Украины. Ожидаются дожди и грозы. Об этом проинформировал Украинский гидрометцентр.

Температура ночью составит от 8 до 11 градусов тепла, а днем от 16 до 26. Ветер ожидается юго-западный, 7−12 м/сек. В западных областях прогнозируется сильный дождь в течение суток. Днем температура воздуха составит от 16 до 18.

Фото: (meteo.gov.ua)

Жителям южной части страны повезло больше: синоптики прогнозируют солнечный и теплый день. Температура воздуха будет колебаться от 21 до 23 градусов выше нуля.

В восточной части Украины 5 мая осадки не ожидаются. Днем температура воздуха составит от 21 до 23 градусов тепла.

К слову, во Львове ожидается сильный дождь в течение суток. Температура воздуха днем составит 16-18 градусов тепла.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Одессе, напротив, - солнечный и теплый день. Температура воздуха составит от 21 до 23 выше нуля.

В Днепре осадки не ожидаются. Температура воздуха днем составит 21−23 градусов тепла. В Харькове также ожидается солнце и тепло. Температура составит от 22 до 24 градусов выше нуля.

Погода в Киеве ожидается пасмурная. Дневная температура составит от 20 до 22 градусов тепла.

Напомним, что Наталья Диденко дала прогноз на Проводное воскресенье.

Добавим, что в марте сильнейший ураган в Украине наделал много беды в разных городах и стал причиной человеческих жертв.