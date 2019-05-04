Улицы-реки и падающие деревья: как буря прошлась по Киеву (видео)

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ветер свалил дерево возле Лавры на автомобиль, из которого удалось вытащить водителя

Ливни в Киеве 3 мая превратили улицы в некоторых районах в стремительные речки. Больше всего от сильных осадков досталось Борщаговке, Соломенке и Подолу. В сети киевляне делятся фото и видео последствий бури.

В районе Индустриального моста из-за воды на проезжей части было затруднено движение транспорта, возникали пробки. Досталось не только легковым автомобилям, но и троллейбусам.

Сточные канавы не могли справиться с водой, и на улице Гарматной ее уровень даже превышал высоту колес машин.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Около Студгородка Киевского политеха на улице Борщаговской потоки воды можно было сравнить со стремительной рекой, которая образовала ниже по движению небольшое озеро.

Кроме ливня, в столице разгулялся ветер, и на улице Лаврская в Печерском районе с фонарного столба упали лампы освещения.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Возле Лавры на водителя Renault упало дерево.

В комментариях в фото пользователи сети сообщили, что пострадал мужчина, которого и привалило деревом. Но неравнодушные люди вовремя вытащили его из под огромных веток, под которыми он неподвижно лежал.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Также в центре Киева на улице Банковой дерево не "пережило" ливня и упало на припаркованную Mazda, сообщает "Киев Оперативный". Также обошлось без пострадавших.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщалось ранее, циклон Valentin на днях принес ливни, которые затопили дороги и наводнили бурные реки, ветер, поламавший деревья, а некоторые области даже засыпало снегом и градом.

Добавим, что перед этим - на Пасху - также была непогода, которая принесла не только обильные дожди, но и град. В некоторых районах осадки значительно подтопили домашние хозяйства и превратили улицы в бурлящие водные потоки. Больше всего досталось Тернопольской области.