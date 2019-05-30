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Зальет дождями: синоптики сообщили об ухудшении погоды


Погода преподнесет неприятные сюрпризы жителям большинства областей

Погода в Украине в четверг, 30 мая, ожидается нестабильная и во многих областях ожидается ухудшение погодных условий. По народным приметам, 30 мая – Евдокии. В это день в старину окутывали картошку и следили за погодой, так как есть поговорка: "Какова Евдокия – таким и лето будет".

Дожди с грозами, а также ливни пройдут практически во всех областях Украины, кроме востока и части юга. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях температура воздуха днем поднимется до +32 градусов. В остальных восточных областях днем ожидается + 28 +30 градусов. Ночью воздух также будет теплым, до +17 градусов.

На севере пройдут грозы, местами возможен ливень и шквальный ветер. Ночная температура составит +15 +17 градусов, днем столбики термометров поднимутся до + 26 +29 градусов.

На юге гроза ожидается только в Одесской области, в остальных городах региона будет сухо. Ночью +16 +18 градусов, днем температура воздуха будет высокой, +28 +31 градус. В Крыму без осадков, но ветрено. Ночью до +17 градусов, днем +26 +28 градусов.

В западных областях существенно снизится температура воздуха. Синоптики прогнозируют сильные дожди и ливни в Закарпатье. В остальных областях пройдут грозы, возможен град. Ночью температура опустится до +11 +14 градусов, днем ожидается от +16 до +19 градусов.

В центральной части страны будет жарко, но синоптики предупреждают о шквальном ветре и сильных грозах. Температура воздуха ночью +15 +17 градусов, днем от +27 до +29 градусов.

В Киеве 30 мая погода будет неблагоприятная. Синоптики предупреждают о ветре до 7-12 м/с, дождях и грозах. Ночью будет тепло, до +18 градусов. Днем столбики термометров покажут +25 +27 градусов.

Погода в Украине в четверг, 30 мая

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики сделали важное предупреждение об ухудшении погоды.

А также мы рассказывали о том, что синоптик Наталка Диденко напугала украинцев своим прогнозом погоды на четверг, 30 мая.

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