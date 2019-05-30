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Заллє дощами: синоптики повідомили про погіршення погоди


Погода піднесе неприємні сюрпризи жителям більшості областей

Погода в Україні у четвер, 30 травня, очікується нестабільна і в багатьох областях очікується погіршення погодних умов. За народними прикметами, 30 травня – Євдокії. У цей день у давнину огортали картоплю і стежили за погодою, так як є приказка: "Яка Євдокія – таке і літо буде".

Дощі з грозами, а також зливи пройдуть практично в усіх областях України, крім сходу і частини півдня. У Харківській, Луганській і Донецькій областях температура повітря вдень підніметься до +32 градусів. В інших східних областях вдень очікується + 28 +30 градусів. Вночі повітря також буде теплим, до +17 градусів.

На півночі пройдуть грози, місцями можлива злива і шквальний вітер. Нічна температура становитиме +15 +17 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до + 26 +29 градусів.

На півдні гроза очікується тільки в Одеській області, в інших містах регіону буде сухо. Вночі +16 +18 градусів, вдень температура повітря буде високою, +28 +31 градус. У Криму без опадів, але вітряно. Вночі до +17 градусів, вдень +26 +28 градусів.

У західних областях суттєво знизиться температура повітря. Синоптики прогнозують сильні дощі та зливи на Закарпатті. В інших областях пройдуть грози, можливий град. Вночі температура опуститься до +11 +14 градусів, вдень очікується від +16 до +19 градусів.

В центральній частині країни буде спекотно, але синоптики попереджають про шквальний вітер і сильні грози. Температура повітря вночі +15 +17 градусів, вдень від +27 до +29 градусів.

У Києві 30 травня погода буде несприятлива. Синоптики попереджають про вітер до 7-12 м/с, дощі та грози. Уночі буде тепло, до +18 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +25 +27 градусів.

Погода в Україні у четвер, 30 травня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики зробили важливе попередження про погіршення погоди.

А також ми розповідали про те, що синоптик Наталка Діденко налякала українців своїм прогнозом погоди на четвер, 30 травня.

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