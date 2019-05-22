Снова зальет дождями: синоптики рассказали, где будет бушевать стихия

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в четверг в большинстве областей ожидается неблагоприятная

Погода в Украине в четверг, 23 мая, в большинстве регионов страны ожидается неблагоприятная. Синоптики предупреждают об осадках в виде дождя и сильных порывах ветра.

Погода на востоке Украины будет пасмурная, практически во всех областях пройдет небольшой дождь, от сильного до умеренного. Температура воздуха ночью ожидается от +12 до +15 градусов, днем воздух прогреется до +22 +25 градусов.

В южных областях будет сухо, осадки не прогнозируются. Ночью в пределах +12 +15 градусов. Днем потеплеет до +25 +27 градусов, ожидается небольшая облачность. В Крыму без осадков, ночью +13 +15 градусов, днем +25 +27 градусов.

На севере мелкий дождь пройдет ночью, который будет продолжаться в течении дня. Температура воздуха ночью +12 +14 градусов, днем ожидается +23 +25 градусов.

В западных областях синоптики прогнозируют влажную и прохладную погоду, местами мелкий дождь может сменить ливень. Ночью в регионе от +12 до +14 градусов, днем воздух прогреется до +17 +19 градусов.

В центральной части Украины пасмурно, синоптики обещают небольшой дождь. Ночью +12 +14 градусов, днем будет тепло, от +23 до +25 градусов.

В столице 23 мая ожидается пасмурная и дождливая погода. Ночью +13 +15 градусов, днем воздух прогреется до +23 +25 градусов.

Погода в Украине 23 мая

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев о резком ухудшении погодных условий во многих регионах.

А также мы рассказывали о том, что синоптики сделали важное предупреждение о грозах и шквалах в Украине.