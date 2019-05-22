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В Украине завтра ожидается до +28

Новости » Общество    22.05.2019 - 15:42
В Украине завтра ожидается до +28
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Местами пройдут дожди, также на западе ожидаются грозы и шквалы

Завтра, 23 мая, погода в Украине местами будет дождливая, температура до +28 градусов. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, 23 мая в Украине, кроме большинства южных областей, кратковременные дожди, грозы, на Закарпатье значительные дожди, на Левобережье и в западных областях местами град и шквалы 15-20 м / с. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью от +10 до +15; днем от +21 до +26. На юге страны до +28, в западных областях до +22.

В Украине завтра ожидается до +28

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра погода сохранится дождливой в большинстве областей, ожидаются грозы. Также синоптик предупреждила, что при грозах в отдельных районах вероятны сильные ливни, шквалистое усиление ветра и град. Меньшая вероятность осадков, то есть, больше солнца и сухих длительных пауз завтра в Одесской области.

Ранее сообщалось, что погода в Украине 22 мая 2019 будетпреимущественно дождливой, с порывами ветра и шквалами, температура воздуха днем будет достигать +25.

РБК-Украина писало, что в ночь с 20 на 21 мая из-за сильного ветра и грозы было обесточены 146 населенных пунктов в 5 областях.

Ранее Диденко сообщила, что в Украине ожидается циклон Axel с атмосферными фронтами, которые принесут дожди, грозы и похолодание.

 

 

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