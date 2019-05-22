Знову заллє дощами: синоптики розповіли, де буде вирувати стихія

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні у четвер у більшості областей очікується несприятлива

Погода в Україні у четвер, 23 травня, в більшості регіонів країни очікується несприятлива. Синоптики попереджають про опади у вигляді дощу і сильні пориви вітру.

Погода на сході України буде хмарною, практично у всіх областях пройде невеликий дощ, від сильного до помірного. Температура повітря вночі очікується від +12 до +15 градусів, удень повітря прогріється до +22 +25 градусів.

У південних областях буде сухо, опади не прогнозуються. Вночі в межах +12 +15 градусів. Вдень потеплішає до +25 +27 градусів, очікується невелика хмарність. У Криму без опадів, вночі +13 +15 градусів, вдень +25 +27 градусів.

На півночі дрібний дощ пройде вночі, який триватиме також і протягом дня. Температура повітря вночі +12 +14 градусів, вдень очікується +23 +25 градусів.

У західних областях синоптики прогнозують вологу і прохолодну погоду, місцями невеликий дощ може змінити злива. Вночі від +12 до +14 градусів, удень повітря прогріється до +17 +19 градусів.

В центральній частині України хмарно, синоптики обіцяють невеликий дощ. Вночі +12 +14 градусів, вдень буде тепло, від +23 до +25 градусів.

У столиці 23 травня очікується похмура і дощова погода. Вночі +13 +15 градусів, удень повітря прогріється до +23 +25 градусів.

Погода в Україні 23 травня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик Наталка Діденко попередила українців про різке погіршення погодних умов у багатьох регіонах.

А також ми розповідали про те, що синоптики зробили важливе попередження про грози та шквали в Україні.