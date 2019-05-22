Ливни, град и шквальный ветер: украинцев предупредили о непогоде

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Нестабильная погода будет удерживаться

Погода в Украине в четверг, 23 мая, принесет кратковременные дожди и грозы, а в некоторых районах прогнозируются сильные ливни, град и шквальный ветер. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что существенные осадки маловероятны в Одесской области, где будет преимущественно солнечно и сухо.

В среднем по стране температура воздуха в течение дня будет варьироваться в пределах +20... +26 градусов. В то же время в западных регионах будет немного прохладнее - столибики термометоров покажут от +16 до +22 градуса.

Метеокарта (facebook.com/tala.didenko)

В столице в четверг будет удерживаться влажная атмосфера, есть вероятность осадков, но дождь с грозой будет чередоваться с прояснениями.

"То есть, зонты и темные очки - одновременно", - добавила Диденко.

Температура воздуха в Киеве завтра достигнет +23... +25 градусов.

Иллюстративное фото (УНИАН)

"Сегодня - летний Николай, и говорят, что он защищает моряков. Пусть вспомнит святой Николай о наших украинцах-пленниках и поможет им..." - написала Диденко.

Как сообщалось ранее, недавно жители Прикарпатья пострадали от сильных затоплений. Пользователи сети показали фото и видео поселков и городов, где более всего разгулялась непогода.

Добавим, что в сети также показывали последствия мощного смерча, который пронесся над селом в Черновицкой области.