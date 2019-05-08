В зале занимались дети: в Доме учителя обвалился потолок

В киевском Доме учителя обвалился потолок во время того, как в зале дети занимались танцами. Об этом сообщает издание "Цензор.НЕТ".

Инцидент произошел несколько дней назад. Как рассказали изданию родители, в одном из залов, где 8-летние дети занимались бальными танцами, произошел обвал потолка. Все дети – участники школы танцев "Кияночка".

Малыши в момент обвала не пострадали – они в этот момент находились в другом конце зала. Преподаватель сразу же прекратила занятие и вывела детей из помещения.

На фотографиях видно, что обвалилась не просто штукатурка, а части потолка, которые могли бы нанести серьезные травмы детям.

В Доме учителя обвалился потолок. Фото: censor.net.ua

Однако стало известно, что в Доме учителя занятия для детей не прекратили и уже на следующий день дети стали заниматься танцами в другом зале строения.

В Доме учителя обвалился потолок. Фото: censor.net.ua

Кроме того, как сообщает издание, в конце 2018 года на реставрацию Дома учителя из городского бюджета было выделено почти шесть миллионов гривен, но по состоянию на май 2019 года – реставрацию помещений так и не начали.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в детском саду Запорожья воспитатель швыряла детей.

А также рассказывали о жутких подробностях ДТП со школьным автобусом на Волыни.