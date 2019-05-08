В детском саду Запорожья воспитатель швыряла детей (видео)

Воспитатель применяла жестокие методы к маленьким детям
Воспитатель детского сада №164 в городе Запорожье хватала, таскала и швыряла детей во время прогулки на территории сада. Соответствующее видеодоказательство опубликовали на Instagram-странице zptoday.
На видео, снятом из окна стоящей рядом многоэтажки, можно заметить, как воспитатель и ее помощница пытаются выстроить группу детей "по парам" для прогулки (или для возвращения с нее).
Двое детей капризничают, тогда неадекватный педагог хватает одного из них за воротник и начинает трясти, затем тащит двох детей в сторону. Далее женщина одного из них бросает на землю, хватает за руку и тащит к "построению".
Инцидент произошел в детском саду "Золотой ключик" (Александровский район, улица Гоголя 175).
"Дети неоднократно жаловались, но эта тварюга делала вид, что она не понимает в чем дело! И вот попалась наконец-то!" - пишет автор публикации.
Воспитатель издевалась над детьми в детском саду Запорожья (видео: instagram.com/zptoday/)
Пользователи сети гневно отреагировали на подобные ужасы, творящиеся с малышами. Они оставили множетсво комментариев.
Напомним, в частном детском саду "Сказочная страна" воспитательница била детей перед прогулками. Жестокое обращение с малышами удалось снять на видео.
Ранее в детском саду Киева воспитательница таскала детей за уши и всячески издевалась над ними, оказывая психологическое давление.
К слову, в детском саду Тернопольской области маленькая девочка рассекла голову об умывальник, но воспитатели просто заклеили рану пластырем.