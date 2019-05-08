У залі займалися діти: в Будинку вчителя обвалилася стеля

У київському Будинку вчителя обвалилася стеля під час того, як в залі діти займалися танцями. Про це повідомляє видання "Цензор.НЕТ".

Інцидент стався кілька днів тому. Як розповіли батьки, в одному із залів, де 8-річні діти займалися бальними танцями, стався обвал стелі. Всі діти – учасники школи танців "Кияночка".

Малюки у момент обвалу не постраждали – вони в цей момент знаходилися в іншому кінці залу. Викладач відразу ж припинила заняття і вивела дітей з приміщення.

На фотографіях видно, що обвалилася не просто штукатурка, а частини стелі, які могли б нанести серйозні травми дітям.

В Будинку вчителя обвалилася стеля. Фото: censor.net.ua

Однак стало відомо, що в Будинку вчителя заняття для дітей не припинили і вже на наступний день діти стали займатися танцями в іншому залі будови.

В Будинку вчителя обвалилася стеля. Фото: censor.net.ua

Крім того, як повідомляє видання, в кінці 2018 року на реставрацію Будинку вчителя з міського бюджету було виділено майже шість мільйонів гривень, але за станом на травень 2019 року – реставрацію приміщень так і не почали.

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