Закусочний картопляний торт із рибою: такого ви точно ще не готували!

Для різноманітності на святкових столах зазвичай готують холодні чи гарячі закуски з різними інгредієнтами. Вони можуть стати як доповненням, так і окремою стравою. Пропонуємо спробувати цікавий рецепт - закусочний торт з картоплі та риби.

Як його приготувати – читайте у матеріалі Styler нижче.

Потім верхню плівку потрібно зняти, накрити плоскою тарілкою та акуратно перевернути торт. Зняти решту плівки. Прикрасити можна лимоном та зеленню.

На дно викладаємо шарами – половину риби, яйця, оливки, другу половину риби. Останнім шаром викладаємо пюре, що залишилося. Закриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 2 години.

Беремо круглу миску або салатницю об'ємом в 1 л, вистилаємо харчовою плівкою і змащуємо олією. Викладаємо трохи тепле картопляне пюре. Частину картоплі залишаємо. Формуємо ложкою стінки – висотою до краю миски.

Відварені яйця потрібно нарізати кружальцями. З риби зливаємо рідину та додаємо майонез. Ретельно перемішуємо.

Картоплю потрібно помити, очистити, відварити до готовності. Додаємо сіль, вершкове масло та робимо пюре. Коли охолоне – додаємо дрібно нарізану зелень та перець.

До речі, раніше ми розповідали про те, як приготувати салат зі шпротів.

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