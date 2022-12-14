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Рулет з тунця на для новорічного столу: крутіше і простіше, ніж звичайний салат

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Середа 14 грудня 2022 09:02
Рулет з тунця на для новорічного столу: крутіше і простіше, ніж звичайний салат Рецепт рулету з тунця на свята (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Зовсім скоро Новий рік та Різдво, а отже, настав час оновлювати рецепти для святкового столу. Крім традиційних смаколиків, багато кулінарів хочуть порадувати близькими та новими рецептами. Наприклад – смачним рулетиком з тунця, який стане чудовою заміною салату.

Як приготувати такий рулет, розповіли у блозі cook with me at home в Instagram.

Рулет "Мімоза"

Складові:

  • Яйця – 3 шт.
  • Сир - 60-70 г
  • Морква – 2 шт.
  • Картопля – 2 шт.
  • Тунець – 1 б.
  • Майонез – 100 г
  • Сіль, перець - до свого смаку

Спосіб приготування:

Моркву, картоплю та яйця потрібно відварити. Потім остудити, почистити та натерти на тертці. Жовток та білок - окремо.

На робочу поверхню розстелити харчову плівку. Далі на плівку викладаємо рівномірно у формі чотирикутника (21 на 17 см) жовток. Наносимо сіточкою майонез.

Рулет з тунця на для новорічного столу: крутіше і простіше, ніж звичайний салат Другий шар – натертий на дрібній тертці твердий сир (можна взяти Гауду). Знову сіточка майонезу.

Третій шар – натерта варена морква. По краях потрібно відступити на 1 см. Знову сіточка майонезу.

Рулет з тунця на для новорічного столу: крутіше і простіше, ніж звичайний салатРулет з тунця на для новорічного столу: крутіше і простіше, ніж звичайний салат Четвертий шар - картопля, і знову відступити від верхнього та нижнього краю на 1 см. Сіточка майонезу.

Потім викладаємо шар натертого яєчного білка, сіточку майонезу й останнім шаром - посередині прямокутника викладаємо подрібнений вилкою консервований тунець. Олію зі баночки потрібно попередньо злити.

Рулет з тунця на для новорічного столу: крутіше і простіше, ніж звичайний салатРулет з тунця на для новорічного столу: крутіше і простіше, ніж звичайний салат Допомагаючи собі плівкою, скрутіть спочатку у середину нижній край, потім верхній. Оберніть ще одним шаром плівки та трохи ущільніть рулет.

Рулет поставте на 4 години в холодильник. Перед подачею його можна розгорнути та нарізати акуратно на порції.

Рулет з тунця на для новорічного столу: крутіше і простіше, ніж звичайний салатРулет з тунця на для новорічного столу: крутіше і простіше, ніж звичайний салат

До речі, раніше ми писали про те, якими салатами можна легко замінити Олів'є.

А ще розповідали про те, чим можна замінити майонез у святкових салатах.

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рецепт приготування страв Новий рік