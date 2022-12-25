Закусочный картофельный торт с рыбой: такого вы точно еще не готовили!

Для разнообразия на праздничных столах обычно готовят холодные или горячие закуски с различными ингредиентами. Они могут стать как дополнением, так и отдельным блюдом. Предлагаем попробовать интересный рецепт - закусочный торт из картофеля с рыбой.
Как его приготовить - читайте в материале Styler ниже.
Картофель нужно помыть, очистить, отварить до готовности. Добавляем соль, сливочное масло и делаем пюре. Когда остынет - добавляем мелко нарезанную зелень и перец.
Отварные яйца нужно нарезать кружочками. С рыбы сливаем жидкость и добавляем майонез. Тщательно перемешиваем.
Берем круглую миску или салатницу объемом в 1 л, выстилаем пищевой пленкой и смазываем растительным маслом. Выкладываем чуть теплое картофельное пюре. Часть картофеля оставляем. Формируем ложкой стенки - высотой до края миски.
Потом верхнюю пленку нужно снять, накрыть плоской тарелкой и аккуратно перевернуть торт. Снять остальную пленку. Украсить можно лимоном и зеленью.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как приготовить салат из шпротов.
А также мы давали рецепт новогоднего рулета из тунца.