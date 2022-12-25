Закусочный картофельный торт с рыбой: такого вы точно еще не готовили!

Что вам понадобится:

Картофель - 500 г

Консервированная рыба (тунец, сардина и т.д.) - 2 баночки (по 180 г)

Яйца вареные - 3 шт.

Оливки без косточек - 80 г

Масло сливочное - 50 г

Зелень рубленая свежая - 4 ст. ложки

Майонез - 3 ст. ложки

Соль, перец - по вкусу

Растительное масло

Как приготовить:

Картофель нужно помыть, очистить, отварить до готовности. Добавляем соль, сливочное масло и делаем пюре. Когда остынет - добавляем мелко нарезанную зелень и перец.

Отварные яйца нужно нарезать кружочками. С рыбы сливаем жидкость и добавляем майонез. Тщательно перемешиваем.

Берем круглую миску или салатницу объемом в 1 л, выстилаем пищевой пленкой и смазываем растительным маслом. Выкладываем чуть теплое картофельное пюре. Часть картофеля оставляем. Формируем ложкой стенки - высотой до края миски.

На дно выкладываем слоями - половину рыбы, яйца, оливки, вторую половину рыбы. Последним слоем выкладываем оставшееся пюре. Закрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 2 часа.

Потом верхнюю пленку нужно снять, накрыть плоской тарелкой и аккуратно перевернуть торт. Снять остальную пленку. Украсить можно лимоном и зеленью.