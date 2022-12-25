Закусочний картопляний торт із рибою: такого ви точно ще не готували!
Для різноманітності на святкових столах зазвичай готують холодні чи гарячі закуски з різними інгредієнтами. Вони можуть стати як доповненням, так і окремою стравою. Пропонуємо спробувати цікавий рецепт - закусочний торт з картоплі та риби.
Як його приготувати – читайте у матеріалі Styler нижче.
Що вам знадобиться:
- Картопля - 500 г
- Консервована риба (тунець, сардина тощо) – 2 баночки (по 180 г)
- Яйця варені – 3 шт.
- Оливки без кісточок - 80 г
- Олія вершкове - 50 г
- Зелень рубана свіжа – 4 ст. ложки
- Майонез – 3 ст. ложки
- Сіль, перець - на смак
- Рослинна олія
Як приготувати:
Картоплю потрібно помити, очистити, відварити до готовності. Додаємо сіль, вершкове масло та робимо пюре. Коли охолоне – додаємо дрібно нарізану зелень та перець.
Відварені яйця потрібно нарізати кружальцями. З риби зливаємо рідину та додаємо майонез. Ретельно перемішуємо.
Беремо круглу миску або салатницю об'ємом в 1 л, вистилаємо харчовою плівкою і змащуємо олією. Викладаємо трохи тепле картопляне пюре. Частину картоплі залишаємо. Формуємо ложкою стінки – висотою до краю миски.
На дно викладаємо шарами – половину риби, яйця, оливки, другу половину риби. Останнім шаром викладаємо пюре, що залишилося. Закриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 2 години.
Потім верхню плівку потрібно зняти, накрити плоскою тарілкою та акуратно перевернути торт. Зняти решту плівки. Прикрасити можна лимоном та зеленню.
До речі, раніше ми розповідали про те, як приготувати салат зі шпротів.
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