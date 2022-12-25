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Закусочний картопляний торт із рибою: такого ви точно ще не готували!

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Неділя 25 грудня 2022 12:02
Закусочний картопляний торт із рибою: такого ви точно ще не готували! Закусочний торт з картоплі та риби (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Для різноманітності на святкових столах зазвичай готують холодні чи гарячі закуски з різними інгредієнтами. Вони можуть стати як доповненням, так і окремою стравою. Пропонуємо спробувати цікавий рецепт - закусочний торт з картоплі та риби.

Як його приготувати – читайте у матеріалі Styler нижче.

Що вам знадобиться:

  • Картопля - 500 г
  • Консервована риба (тунець, сардина тощо) – 2 баночки (по 180 г)
  • Яйця варені – 3 шт.
  • Оливки без кісточок - 80 г
  • Олія вершкове - 50 г
  • Зелень рубана свіжа – 4 ст. ложки
  • Майонез – 3 ст. ложки
  • Сіль, перець - на смак
  • Рослинна олія

Як приготувати:

Картоплю потрібно помити, очистити, відварити до готовності. Додаємо сіль, вершкове масло та робимо пюре. Коли охолоне – додаємо дрібно нарізану зелень та перець.

Відварені яйця потрібно нарізати кружальцями. З риби зливаємо рідину та додаємо майонез. Ретельно перемішуємо.

Беремо круглу миску або салатницю об'ємом в 1 л, вистилаємо харчовою плівкою і змащуємо олією. Викладаємо трохи тепле картопляне пюре. Частину картоплі залишаємо. Формуємо ложкою стінки – висотою до краю миски.

Закусочний картопляний торт із рибою: такого ви точно ще не готували!Закусочний картопляний торт із рибою: такого ви точно ще не готували! На дно викладаємо шарами – половину риби, яйця, оливки, другу половину риби. Останнім шаром викладаємо пюре, що залишилося. Закриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 2 години.

Потім верхню плівку потрібно зняти, накрити плоскою тарілкою та акуратно перевернути торт. Зняти решту плівки. Прикрасити можна лимоном та зеленню.

Закусочний картопляний торт із рибою: такого ви точно ще не готували!

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