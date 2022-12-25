Закусочный картофельный торт с рыбой: такого вы точно еще не готовили!

Закусочный торт из картофеля с рыбой (Коллаж РБК-Украина)

Для разнообразия на праздничных столах обычно готовят холодные или горячие закуски с различными ингредиентами. Они могут стать как дополнением, так и отдельным блюдом. Предлагаем попробовать интересный рецепт - закусочный торт из картофеля с рыбой.

Как его приготовить - читайте в материале Styler ниже.