Закусочный картофельный торт с рыбой: такого вы точно еще не готовили!
Для разнообразия на праздничных столах обычно готовят холодные или горячие закуски с различными ингредиентами. Они могут стать как дополнением, так и отдельным блюдом. Предлагаем попробовать интересный рецепт - закусочный торт из картофеля с рыбой.
Как его приготовить - читайте в материале Styler ниже.
Что вам понадобится:
- Картофель - 500 г
- Консервированная рыба (тунец, сардина и т.д.) - 2 баночки (по 180 г)
- Яйца вареные - 3 шт.
- Оливки без косточек - 80 г
- Масло сливочное - 50 г
- Зелень рубленая свежая - 4 ст. ложки
- Майонез - 3 ст. ложки
- Соль, перец - по вкусу
- Растительное масло
Как приготовить:
Картофель нужно помыть, очистить, отварить до готовности. Добавляем соль, сливочное масло и делаем пюре. Когда остынет - добавляем мелко нарезанную зелень и перец.
Отварные яйца нужно нарезать кружочками. С рыбы сливаем жидкость и добавляем майонез. Тщательно перемешиваем.
Берем круглую миску или салатницу объемом в 1 л, выстилаем пищевой пленкой и смазываем растительным маслом. Выкладываем чуть теплое картофельное пюре. Часть картофеля оставляем. Формируем ложкой стенки - высотой до края миски.
На дно выкладываем слоями - половину рыбы, яйца, оливки, вторую половину рыбы. Последним слоем выкладываем оставшееся пюре. Закрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 2 часа.
Потом верхнюю пленку нужно снять, накрыть плоской тарелкой и аккуратно перевернуть торт. Снять остальную пленку. Украсить можно лимоном и зеленью.
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