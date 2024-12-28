Закуски на Новый год, которые поразят всех: три простых рецепта

Легкие блюда и закуски - непременная часть новогоднего стола и дополнение к сытным блюдам. Однако вместо привычных бутербродов можно приготовить креативные новогодние закуски.

О том, какие три необычные и вкусные закуски можно приготовить на Новый год, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".

Закуска с рыбой

Закуска с рыбой (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Для того, чтобы приготовить закуску с рыбой и сыром, нужны такие продукты:

рыба соленая - 70 г

сыр сливочный - 250 г

оливки - 2 ст. л.

лук сладкий (маленький) - 0,5 шт.

Как готовить закуску с рыбой

Для того, чтобы приготовить закуску с рыбой и сыром, выложите сыр небольшими мазками на плоскую тарелку. Или можно сразу намазать массу на крекеры или гренки.

Нарежьте слабосоленую рыбу на тонкие ломтики. С оливок нужно слить жидкость, а затем разрезать их пополам.

Почистьте лук и нарежьте его на небольшие кубики. Выложите на сыр лук, рыбу и оливки. После этого закуска готова.

Сырный рулет с орехами

Рулет с орехами (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Чтобы приготовить рулет с орехами, необходимы эти ингредиенты

вино или вода - 1/3 стакана

крем-сыр - 200 г

сыр бри - 70 г

хамон - 50 г

лук (маленький) - 1 шт.

смесь орехов, ягод и сухофруктов - 50 г

сливочное масло - 1 ст. л.

растительное масло - 1 ч. л.

сахар - 1 ч. л.

Как готовить рулет с орехами

Для того, чтобы приготовить сырный рулет с орешками и сухофруктами, заранее достаньте сыр из холодильника - так легче соединить ингредиенты.

Сначала нужно почистить и нарезать кружочками лук. Затем обжарьте его в растительном масле до золотистого цвета.

Чтобы лук был сладким, в процессе жарки добавьте сливочное масло и сахар, а затем, когда лук зарумянится, влейте вино или воду. Накройте сковороду крышкой и тушите лук около 20 минут.

Тем временем измельчите орешки и сухофрукты. Нарежьте хамон на маленькие кусочки; по желанию его можно заменить на прошутто или балык. Смешайте два вида сыра, перемяв массу вилкой, всыпьте хамон, добавьте лук.

Тщательно перемешайте массу. Чтобы сформировать рулет, застелите рабочую поверхность пищевой пленкой, выложите сырную массу и заверните пленку в "конфету". Положите рулет в морозилку на 15 минут, а затем присыпьте орехами и сухофруктами.

Такой рулет можно нарезать на кусочки и намазывать массой крекеры или гренки.

Сырный рулет с салями

Сырный рулет с салями (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Для приготовления рулета с салями нужны следующие продукты:

крем-сыр - 150 г

салями - 80-90 г

оливки - 40 г

зеленый лук - 2 стебля

зелень - несколько веточек

чеснок сушеный - 1/2 ч.л

Как готовить рулет с салями

Для того, чтобы приготовить такую необычную закуску, промойте зелень, обсушите ее и измельчите ножом. Оливки нужно нарезать на небольшие кусочки, а салями - на тонкие кружочки.

Застелите рабочую поверхность пищевой пленкой, выложите салями. В отдельной миске смешайте сыр с зеленью и чесноком, равномерно выложите массу на салями.

Присыпьте поверхность оливками и сформируйте рулет, завернув пищевую пленку. Положите рулет в холодильник на некоторое время, а затем нарежьте на ломтики и разложите на гренки или крекеры.