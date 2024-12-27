Оригінальний салат без майонезу, який вразить гостей: рецепт страви з оселедцем

Салат з оселедцем - проста в приготуванні закуска до новорічного столу. Водночас він добре поєднується з іншими стравами завдяки пікантному смаку.

Про те, як приготувати салат з оселедцем на новорічний стіл, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Файна кухня with Nataliya Mashika".

Що потрібно для салату з оселедцем

Для того, щоб приготувати салат з оселедцем до Нового року, знадобляться такі продукти:

окріп - стакан

філе оселедця (консервоване) - 2 шт.

буряк (середнього розміру) - 2 шт.

консервований зелений горошок - 1 банка

кріп - декілька гілочок

цибуля (маленька) - 2 шт.

сіль - до смаку

перець - до смаку

оцет - 2 ст. л.

цукор - 0,5 ч. л.

олія - 3 ст. л.

гірчиця - 3 ч. л.

Як готувати салат з оселедцем

Щоб приготувати салат з оселедцем без майонезу, буряк потрібно попередньо відварити. Цибулю також краще замаринувати. Це необхідно, щоб прибрати гіркуватість.

Почистьте цибулю, наріжте її кружальцями та залийте окропом, злегка посоливши. За 10 хвилин злийте рідину, а цибулю присипте цукром, залийте олією та оцтом.

Також додайте гірчицю та перець. Перемішайте інгредієнти та відставте цибулю маринуватися.

Маринування цибулі покращує смак салату (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)

Поки цибуля маринується, наріжте філе оселедця на невеликі шматочки. Краще обирати філе без кісточок, або ж обов'язково їх дістати.

Перекладіть філе оселедця в миску для салату. Зніміть шкірку з вареного буряку та наріжте коренеплід на невеликі шматочки. Для ефектного вигляду салату, буряк можна нарізати фігурними скибочками.

Додайте нарізаний буряк до філе оселедця. З консервованого горошку злийте рідину, а кріп промийте, обсушіть та подрібніть ножем. Додайте інгредієнти до салату разом з маринованою цибулею.

Ретельно перемішайте інгредієнти - після цього новорічний салат можна подавати до столу.