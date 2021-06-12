UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Как закрыть ФОП онлайн: простая пошаговая инструкция

Автор: Владимир Костырин

В Украине предприниматели могут самостоятельно дистанционно прекратить свою регистрацию как ФОП (ФЛП - физическое лицо-предприниматель) через интернет, без посещения кабинетов и необходимости заносить документы к госрегистратору.

Как правильно закрыть ФОП в онлайн режиме, что для этого нужно, и какая последовательность шагов - читайте в материале ниже.

Для того чтобы закрыть предпринимательскую деятельность, необязательно обращаться в государственные органы физически, решить вопрос можно при помощи портала "Дія", и при условии наличия электронной подписи.

Электронная услуга позволяет осуществить онлайн-подачу заявления о госрегистрации прекращения ФОП его предпринимательской деятельности.

Как рассказали в Центральном межрегиональном управлении Минюста Украины, заявитель лишается статуса предпринимателя с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, ФОП и общественных формирований соответствующей записи.

Также отметим, что по данным ведомства, на фоне карантина с прошлыми локдаунами было зафиксировано увеличение желающих закрыть ФОП. Ведь на предпринимателей-упрощенцев все равно каждый месяц начисляются налоги, в не зависимости - работают они или нет.

Как закрыть ФОП в интернете - инструкция

  • Авторизуйтесь на портале "Дія" (diia.gov.ua) в кабинете гражданина с помощью электронной подписи.
  • Заполните онлайн-форму на получение услуги и подпишите заявление с помощью Е-подписи.
  • Это заявление будет автоматически отправлено к регистратору, информация о закрытии также будет направлена в налоговую службу.
  • Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина. Сообщение о закрытии СПД появится в кабинете и будет отправлено по электронной почте.

Регистратор вносит информацию о закрытии ФОПа в Единый госреестр и информирует налоговый орган, где было зарегистрировано физлицо-предпринимателя, что этот ФОП закрыт.

Те, кто работал с упрощенной системой налогообложения, будут исключены из реестра плательщиков единого налога и реестра плательщиков НДС. И с этого момента ваш ФОП считается закрытым.

Напомним, ранее мы рассказывали, как открыть счет ФОП в различных банках, и публиковали пошаговые инструкции.

Добавим также, что весной Кабмин утвердил экспериментальный проект по регистрации ФОПов в онлайне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины бизнеспредпринимателиФОП