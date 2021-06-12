Як закрити ФОП онлайн: проста покрокова інструкція

В Україні підприємці можуть самостійно дистанційно припинити свою реєстрацію як ФОП (фізична особа-підприємець) через інтернет, без відвідування кабінетів і необхідності заносити документи до держреєстратора.
Як правильно закрити ФОП в онлайн режимі, що для цього потрібно, і яка послідовність кроків - читайте в матеріалі нижче.
Для того щоб закрити підприємницьку діяльність, необов'язково звертатися до державних органів фізично, розв'язати питання можна за допомогою порталу "Дія", і за умови наявності електронного підпису.
Електронна послуга дозволяє здійснити онлайн-подачу заяви про держреєстрацію припинення ФОП його підприємницької діяльності.
Як розповіли у Центральному міжрегіональному управлінні Мін'юсту України, заявник позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань відповідного запису.
Також зауважимо, що за даними відомства, на тлі карантину з минулими локдаунами було зафіксовано збільшення бажаючих закрити ФОП. Адже на підприємців-спрощенців все одно щомісяця нараховуються податки, в не залежності - працюють вони чи ні.
Реєстратор вносить інформацію про закриття ФОПа до Єдиного держреєстру та інформує податковий орган, де було зареєстровано фізособу-підприємця, що цей ФОП закритий.
Ті, хто працював зі спрощеною системою оподаткування, будуть виключені з реєстру платників єдиного податку та реєстру платників ПДВ. І з цього моменту ваш ФОП вважається закритим.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як відкрити рахунок ФОП в різних банках, і публікували покрокові інструкції.
Додамо також, що навесні Кабмін затвердив експериментальний проект з реєстрації ФОПів в онлайні.