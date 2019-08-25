Если закрылась дверь: Комаровский рассказал, как действовать родителям

Доктор Комаровский рассказал, что делать, если закрылась дверь (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский советует заменить все замки, которые закрываются при захлопывании двери

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что делать, если в квартире или доме закрылась дверь, а ребенок остался внутри помещения совсем один. Педиатр также рассказал, как действовать, если в помещении есть опасность для ребенка. Об этом он написал в своем блоге в Instagram.

Иногда маленький ребенок может оказаться за закрытой дверью. Главное – не паниковать, считает доктор Комаровский. Он рассказал, что нужно делать в подобной ситуации.

"Если такое чрезвычайное событие произошло, и ребенок оказался в квартире за закрытой дверью, которую вы не можете открыть или взломать, необходимо сразу вызвать службу спасения. Пытайтесь сохранять голосовой контакт с ребенком через дверь, чтобы он находился рядом с ней, а не в других потенциально опасных для него частях квартиры. При вызове спасателей, необходимо четко сообщить, что за закрытой дверью маленький ребенок и указать на потенциальные опасности для него в квартире, если они есть, например, на включенную плиту", - пишет доктор.

При этом Комаровский отметил, что самостоятельные попытки открыть дверной замок при использовании посторонних предметов без соответствующих навыков может только усугубить ситуацию. Для большей оперативности можно обратиться в коммерческую компанию по вскрытию дверей.

Педиатр также посоветовал отключить электроэнергию или воду с помощью щитков на лестничной клетке.

"Также можно воспользоваться электрическим щитком на лестничной клетке, чтобы выключить электроэнергию в квартире. В современных домах там же можно перекрыть воду. Узнайте заранее как это сделать! В любом случае нужно стараться создавать и поддерживать дома максимально безопасную детскую среду, чтобы в экстренной ситуации для ребенка было как можно меньше опасностей в квартире", - добавил педиатр.

Как предупредить ситуацию:

Замените в доме все замки, которые закрываются при захлопывании двери. Замки должны быть исправны и регулярно обслуживаться. Если замок начал заедать или сломался – отремонтируйте его или замените на новый. Минимизируйте случаи, когда вы оставляете ребенка дома одного. Положите запасные ключи в сумку, которую берете с собой. Расположите ключи рядом с дверью и всегда берите их в руки, даже если открываете дверь соседке. Ребенок может сам закрыться изнутри. Проверьте и демонтируйте любые щеколды, дверные цепочки, крючки и шпингалеты в квартире, которые даже теоретически может использовать ребенок.

Доктор Комаровский рассказал, что делать, если закрылась дверь (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, что ранее Комаровский сделал предупреждение о популярных препаратах.