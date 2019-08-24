Вызывает спазм: Комаровский рассказал, когда применение холодной воды может быть опасным

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский поделился важными рекомендациями

Евгений Комаровский высказал свое мнение касательно применения клизмы при температуре. Соответствующую публикацию эксперт разместил в социальной сети Instagram на своей странице.

"Если клизма делается прохладной водой, температурой 34-36 С, то она может быть эффективна, при условии, что выйдет вся введенная вода, а не нагреется и не всосется потом в кровь", - пишет Комаровский.

Евгений Комаровский (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Однако холодная вода в клизме, по словам эксперта, действует совершенно иначе. Она может оказаться опасной, потому что может вызвать спазм сосудов слизистой оболочки прямой кишки.

Мы писали о том, что Евгений Комаровский сделал предупреждение родителям и подробно рассказал, к каким последствиям могут привести игры с животными, а также поделился важными рекомендациями, следуя которым можно избежать кучи неприятностей.

Добавим, что недавно доктор Комаровский рассказал, что делать в том случае, если у ребенка началась рвота или понос.