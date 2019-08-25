Якщо зачинилися двері: Комаровський розповів, як діяти батькам

Доктор Комаровський радить замінити всі замки, які зачиняються при закритті дверей
Доктор Євген Комаровський розповів, що робити, якщо в квартирі або будинку зачинилися двері, а дитина залишилася всередині приміщення зовсім одна. Педіатр також розповів, як діяти, якщо в приміщенні є небезпека для дитини. Про це він написав у своєму блозі в Instagram.
Іноді маленька дитина може опинитися за зачиненими дверима. Головне – не панікувати, вважає доктор Комаровський. Він розповів, що потрібно робити в подібній ситуації.
"Якщо така надзвичайна подія сталася, і дитина опинилася в квартирі за зачиненими дверима, яку ви не можете відкрити або зламати, необхідно відразу викликати службу порятунку. Намагайтеся зберігати голосовий контакт з дитиною через двері, щоб вона була поруч з нею, а не в інших потенційно небезпечних для неї частинах квартири. При виклику рятувальників, необхідно чітко повідомити, що за зачиненими дверима маленька дитина і вказати на потенційні небезпеки для неї в квартирі, якщо вони є. Наприклад, на включену плиту", - пише доктор.
При цьому Комаровський зазначив, що самостійні спроби відкрити дверний замок при використанні сторонніх предметів без відповідних навичок може тільки погіршити ситуацію. Для більшої оперативності можна звернутися в комерційну компанію по відкриттю дверей.
Педіатр порадив відключити електроенергію чи воду з допомогою щитків на сходовій клітці.
"Також можна скористатися електричним щитком на сходовій клітці, щоб вимкнути електроенергію в квартирі. У сучасних будинках там же можна перекрити воду. Дізнайтеся заздалегідь як це зробити! У будь-якому випадку потрібно намагатися створювати і підтримувати у будинку максимально безпечне дитяче середовище, щоб в екстреній ситуації для дитини було як можна менше небезпек в квартирі", - додав педіатр.
Як попередити ситуацію:
Доктор Комаровський розповів, що робити, якщо зачинилися двері (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Нагадаємо, що раніше Комаровський зробив попередження про популярні препарати.