Когда закроется метро в Киеве: названа точная дата

Метро в Киеве закроют через карантин (коллаж РБК-Украина)

Стало известно, когда жители Киева не смогут воспользоваться метро через карантин

Метро в Киеве закроется 17 марта в 23:00. Хотя ранее президент Владимир Зеленский заявил о намерении закрыть метрополитен с 12:00 18 марта.

В то же время, пресс-секретарь киевского метро Наталья Макогон советует всем пассажирам следить на обновлениями страниц подземки в социальных сетях. Именно там оперативно будет размещаться вся информация об изменениях в работе метро.

Люди, конечно, недовольны. Киевляне в сети требуют, чтобы их предупреждали заранее об изменениях в графике работы метро, ведь нужно планировать день, знать, как добираться на работу, и тому подобное.

Но все точки над "і" расставил мэр столицы Виталий Кличко.

"Киев живет в условиях суровых ограничительных мер. Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, и постановлению кабинета министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков. Поэтому сегодня с 23 часов киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля. Наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро. Я призываю киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности и оставаться дома. Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих. Пользоваться средствами индивидуальной защиты", - заявил Кличко.

Метро в Киеве закроют 17 марта в 23:00 (фото: РБК-Украина)

Интересно, что в Харькове метро на время карантина закрывать не планировали.

"Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксировано ни одного случая заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", - цитируют мэра Харькова Геннадия Кернеса местные СМИ.

Но впоследствии власти приняли решение закрыть подземку с 20:00 17 марта и до 3 апреля. Наземный электрический общественный транспорт в городе будет работать в специальном режиме, о котором будет сообщено позже.

Также до 3 апреля не будет работать метро в Днепре. Не смогут воспользоваться подземкой днепряне с 12 часов дня 18 марта.

Добавим, что хоть метро в разных городах Украины еще работает, но людей на станциях и вагонах поездов значительно меньше. Часть из них ходят в масках, которые уже почти невозможно приобрести в киевских аптеках.

Напомним, что 18 марта с 12.00 прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки в Украине. Следовательно, из пригорода в столицу на общественном транспорте добраться будет невозможно.

Кстати, недавно появились ужасающие кадры из киевской подземки.