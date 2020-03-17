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В Киеве закрывают метро: появились пугающие кадры из подземки

STYLERЖизнь    17.03.2020 - 12:02
В Киеве закрывают метро: появились пугающие кадры из подземки
В киевском метро заметили людей в костюмах (фото: РБК-Украина)

Из-за коронавируса киевское метро закроют 18 марта

Карантин в Украине и Киеве из-за коронавируса ввели 12 марта. 16 марта было принято решение закрыть метро, а сама подземка не будет работать с 18 марта. В сети появились пугающие фотографии, которые напоминают сцены из фильмов про апокалипсис.

Так, на одной из станций киевского метрополитена были замечены люди в костюмах химзащиты. Отметим, что на снимках за их спинами почти никого не видно, будто людей в подземке никогда и не было.

Отметим, что после объявления карантина людей в столичном транспорте стало значительно меньше, так как МОЗ Украины призвало всех людей оставаться дома и стараться не выходить на улицу во благо своего же здоровья.

В Киеве закрывают метро: появились пугающие кадры из подземкиВ Киеве закрывают метро: появились пугающие кадры из подземкиВ Киеве закрывают метро: появились пугающие кадры из подземкиЛюди в костюмах в метро Киева (фото: apostrophe.ua)

Напомним, что после расширения карантина Кабинет министров запретил работу кафе, ресторанов, салонов красоты, кинотеатров, магазинов непродовольственных товаров. Такое решение принято пока что до 3 апреля. Далее судьба карантина будет решаться.

Вместо метро в Киеве будет работать общественный транспорт, но по определенной схеме. В салон транспортного средства не будут пускать более 10 человек.

Также с 12.00 18 марта 2020 года прекращаются также железнодорожные
авиационные, автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки в Украине. Из пригорода в столицу на транспорте добраться будет невозможно.

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