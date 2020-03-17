Коли закриється метро у Києві: названа точна дата

Метро у Києві закриють через карантин (колаж РБК-Україна)

Стало відомо, коли мешканці Києва не зможуть скористатися метро через карантин

Метро у Києві закриється 17 березня о 23:00. Хоча раніше президент Володимир Зеленський заявив про намір закрити метрополітен з 12:00 18 березня.

У той же час, прес-секретар київського метро Наталка Макогон радить усім пасажирам слідкувати на оновленнями сторінок підземки у соціальних мережах. Саме там оперативно буде розміщуватися вся інформація про зміни в роботі метро.

Люди, звісно, незадоволені. Кияни у мережі вимагають, аби їх попереджували заздалегідь про зміни графіку роботи метро, адже потрібно планувати день, знати, як добиратись на роботу, і тому подібне.

Але всі крапки над "і" розставив мер столиці Віталій Кличко.

"Київ живе в умовах суворих обмежувальних заходів. Згідно рішення урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, та постанови кабінету міністрів, Київ повинен закрити метрополітен. Так само, як Дніпро та Харків. Тому, сьогодні з 23-ої години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня. Наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро. Я закликаю киян піклуватися про своє здоров'я та безпеку і залишатися вдома. Ті ж, кому потрібно в цій ситуації їздити на роботу, мають берегти себе і оточуючих. Користуватися засобами індивідуального захисту", - заявив Кличко.

Метро в Києві закриють 17 березня о 23:00 (фото: РБК-Україна)

Цікаво, що у Харкові метро на час карантину закривати не планували.

"Я проти закриття метро і закривати його не збираюся. Вважаю абсолютно необгрунтованим таке рішення для міста, де не зафіксовано жодного випадку захворювання. Люди повинні якось їздити на роботу і пересуватися", - цитують мера Харкова Геннадія Кернеса місцеві ЗМІ.

Але згодом влада ухвалила рішення закрити підземку з 20:00 17 березня і до 3 квітня. Наземний електричний громадський транспорт в місті буде працювати в спеціальному режимі, про який буде проінформовано пізніше.

Також до 3 квітня не буде працювати метро у Дніпрі. Не зможуть скористатися підземкою дніпряни з 12 години дня 18 березня.

Додамо, що хоч метро у різних містах України ще працює, але людей на станціях та вагонах поїздів значно менше. Частина з них ходять у масках, які вже майже неможливо придбати у київських аптеках.

Нагадаємо, що 18 березня з 12.00 припиняються залізничні, авіаційні, автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення в Україні. Відтак, з передмістя в столицю на громадському транспорті дістатися буде неможливо.

До речі, нещодавно з'явилися страхітливі кадри з київської підземки.