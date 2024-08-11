Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)

Як закривали Олімпіаду в Парижі

Все почалося о 22.00 за київським часом.

Стад де Франс (скріншоти)

Закриття ОІ (скріншоти)

Церемонію закриття почала співачка Захо де Сагазан, яка виконала пісню "Небо над Парижем".

Відкриття церемонії ОІ (скріншоти)

Далі вогонь Олімпіади перенесли. Першим його взяв плавець з Франції. Він поніс вогонь до Стад де Франс.

Олімпійський вогонь (скріншоти)

Сцена на Стад де Франс вражає декораціями. На початку церемонії грав оркестр.

Закриття Олімпіади (скріншот)

Балкон в самому центрі Стад де Франс показали декілька разів. Там сиділи президент Франції Еммануель Макрон та його дружина, голова МОК та усі запрошені політики й впливові люди.

Макрон на ОІ (скріншоти)

Прапор Франції урочисто піднімали під гімн країни.

Олімпіада в Парижі (скріншот)

Далі почався парад прапорів. Україну представляли срібні медалісти Олімпіади - греко-римський борець Парвіз Насібов та веслувальниця Людмила Лузан.

Парад прапорів (скріншоти)

Після цього на сцену вийшли спортсмени, які брали участь в цьогорічній Олімпіаді. Разом з делегаціями вони йшли під оплески, усі посміхалися та вітали один одного.

Уся церемонія триватиме приблизно три години. Очікується, що на сцені з'являться дві зірки, імена яких до останнього трималися у таємниці.

Закриття Олімпіаді в Парижі - пряма трансляція