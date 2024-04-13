Законопроєкт про мобілізацію ухвалено. Що про нього думають українці: опитування

11 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію №10449. Це чи не одразу викликало хвилю невдоволення серед українців.
РБК-Україна (проєкт Styler) поцікавилося в українців, як вони ставляться до окремих норм законопроєкту та чи допоможе документ перемогти у війні з Росією.
Що змінив законопроєкт: коротко
Виключили норму про демобілізацію після 36 місяців служби. Протягом вісьмох місяців має з'явитися окремий закон, який регулюватиме питання ротації та мобілізації.
Звільнитися з військової служби зможуть колишні полонені, військові, які отримали інвалідність, генерали, контрактники, у яких сплив термін дії контракту, а також військові, яких призначили суддями або обрали нардепами. Військові з інвалідністю всіх груп також мають право на звільнення. Звільнитися зможуть жінки у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною, багатодітні батьки, батьки-одинаки та інші категорії.
Після набуття законом чинності протягом 60 днів військовозобов'язані повинні відвідати свої ТЦК СП, щоб уточнити облікові дані.
Реєстрація електронного кабінету військовозобов'язаного є правом, але не обов'язком.
Усі військовозобов'язані українці повинні мати при собі військовий квиток або тимчасове посвідчення та пред'являти на вимогу представника військкомату. На сьогодні перевіряти документи можуть також поліціянти.
Закон скасовує строкову службу. Замість неї запроваджується базова служба для українців віком 18-25 років. Передбачається, що вони зможуть обрати рік та період служби, доки їм не виповниться 24 роки.
До ухилянтів можуть застосовувати покарання у вигляді тимчасової заборони на керування транспортним засобом.
Що про новий законопроєкт думають українці
Ми запитали українців:
чи підтримують вони бронювання діячів культури
чи позитивно ставляться до реєстрації електронних кабінетів
чи погодилися б віддати своє авто на потреби ЗСУ
та чи допоможе новий законопроєкт змінити хід війни з Росією
Відповіді респондентів дивіться у відео на YouTube-каналі РБК-Україна.