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Законопроект о мобилизации принят. Что о нем думают украинцы: опрос

ВРУ приняла законопроект о мобилизации (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

11 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о мобилизации №10449. Это сразу вызвало волну недовольства среди украинцев.

РБК-Украина (проект Styler) поинтересовалось у украинцев, как они относятся к отдельным нормам законопроекта и поможет ли документ победить в войне с Россией.

Что изменил законопроект: кратко

  • Исключили норму о демобилизации после 36 месяцев службы. В течение восьми месяцев должен появиться отдельный закон, регулирующий вопросы ротации и мобилизации.
  • Освободиться с военной службы смогут бывшие пленные, военные, получившие инвалидность, генералы, контрактники, у которых истек срок действия контракта, а также военные, назначенные судьями или избранные нардепами. Военные с инвалидностью всех групп также имеют право на увольнение. Уволиться смогут женщины в связи с беременностью или отпуском по уходу за ребенком, многодетные родители, родители-одиночки и другие категории.
  • После вступления закона в силу в течение 60 дней военнообязанные должны посетить свои ТЦК СП, чтобы уточнить учетные данные.
  • Регистрация электронного кабинета военнообязанного является правом, но не обязанностью.
  • Все военнообязанные украинцы должны иметь при себе военный билет или временное удостоверение и предъявлять по требованию представителя военкомата. На сегодняшний день проверять документы могут также полицейские.
  • Закон отменяет срочную службу. Вместо нее вводится базовая служба для украинцев 18-25 лет. Предполагается, что они смогут выбрать год и период службы, пока им не исполнится 24 года.
  • К уклоняющимся могут применять наказание в виде временного запрета на управление транспортным средством.

Что о новом законопроекте думают украинцы

Мы спросили украинцев:

  • поддерживают ли они бронирование деятелей культуры
  • положительно ли относятся к регистрации электронных кабинетов
  • согласились бы отдать свой автомобиль на нужды ВСУ
  • и поможет ли новый законопроект изменить ход войны с Россией

Ответы респондентов смотрите в видео на YouTube канале РБК-Украина.

 

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