Законопроект о мобилизации принят. Что о нем думают украинцы: опрос

11 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о мобилизации №10449. Это сразу вызвало волну недовольства среди украинцев.
РБК-Украина (проект Styler) поинтересовалось у украинцев, как они относятся к отдельным нормам законопроекта и поможет ли документ победить в войне с Россией.
Что изменил законопроект: кратко
Исключили норму о демобилизации после 36 месяцев службы. В течение восьми месяцев должен появиться отдельный закон, регулирующий вопросы ротации и мобилизации.
Освободиться с военной службы смогут бывшие пленные, военные, получившие инвалидность, генералы, контрактники, у которых истек срок действия контракта, а также военные, назначенные судьями или избранные нардепами. Военные с инвалидностью всех групп также имеют право на увольнение. Уволиться смогут женщины в связи с беременностью или отпуском по уходу за ребенком, многодетные родители, родители-одиночки и другие категории.
После вступления закона в силу в течение 60 дней военнообязанные должны посетить свои ТЦК СП, чтобы уточнить учетные данные.
Регистрация электронного кабинета военнообязанного является правом, но не обязанностью.
Все военнообязанные украинцы должны иметь при себе военный билет или временное удостоверение и предъявлять по требованию представителя военкомата. На сегодняшний день проверять документы могут также полицейские.
Закон отменяет срочную службу. Вместо нее вводится базовая служба для украинцев 18-25 лет. Предполагается, что они смогут выбрать год и период службы, пока им не исполнится 24 года.
К уклоняющимся могут применять наказание в виде временного запрета на управление транспортным средством.
Что о новом законопроекте думают украинцы
Мы спросили украинцев:
поддерживают ли они бронирование деятелей культуры
положительно ли относятся к регистрации электронных кабинетов
согласились бы отдать свой автомобиль на нужды ВСУ
и поможет ли новый законопроект изменить ход войны с Россией
Ответы респондентов смотрите в видео на YouTube канале РБК-Украина.