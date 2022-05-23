ru ua
Пн, 23 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Коли закінчиться заборона на риболовлю і можна буде знову ловити рибу

Новость на русском →
Понеділок 23 травня 2022 15:55
Коли закінчиться заборона на риболовлю і можна буде знову ловити рибу Фото: коли українці знову зможуть рибалити (pixabay.com)
Автор: Styler

В Україні триває дія заборони на вилов риби під час нересту. Його тривалість визначається для кожного регіону і водойми.

Коли в різних областях України знову можна буде рибалити - читайте в нашому матеріалі нижче.

Немає одного встановленого терміна за термінами нересту - на початок і закінчення періоду впливає і температура води, і самі особливості виду риб.

У більшості видів нерест проходить з весни до початку літа: у квітні нереститься щука, з середини до кінця травня - окунь, судак, лящ, короп, карась.

"Цьогорічний температурний режим більшості водойм та фізіолого-екологічні показники, при яких починається підготовка до нересту, відрізняються від середньобагаторічних. Враховуючи прохолодну погоду та низькі температури води, веснянонерестуючі види риб розпочали нерест із затримкою", - відзначати у Держрибагентстві України.

Що забороняється на період масового ходу і нересту риби

  • використання плавзасобів (човнів) у місцях нересту (крім суден спеціально уповноважених органів);
  • промислове рибальство;
  • здійснення підводного полювання;
  • проведення змагань зі спортивного рибальства;
  • проведення днопоглиблювальних, вибухових або інших робіт;
  • добування будівельних матеріалів в місцях масового нересту риби.

Що можна

Винятком є любительська рибалка однією поплавковою вудкою з одним гачком на риболовлю або спінінгом у світлий час доби з берега в місцях, визначених іхтіологічними відділами.

Коли закінчується заборона на риболовлю

Територіальними управліннями Держрибагентства були встановлені заборони на вилов водних біоресурсів під час нересту:

Вінницька область: Вінницький рибоохоронний патруль встановив весняно-літню заборону через нерест на наступні терміни:

  • з 11 квітня по 30 травня (включно);
  • у водосховищах, озерах, ставках з 11 квітня по 20 червня (включно);
  • (за винятком ізольованих природних або штучно створених водних об'єктів, наданих у користування для потреб аквакультури)
  • у р. Дністер з усіма притоками з 11 квітня по 20 червня (включно).

Волинська область: заборона через нерест на риболовлю:

  • на річках та їх притоках з 1 квітня по 20 травня;
  • на водосховищах і ставках з 1 квітня по 10 червня;
  • на озерах з 1 квітня по 30 червня.

Дніпропетровська область: заборона на риболовлю:

  • на річках та їх притоках з 1 квітня по 20 травня;
  • на річках та їх притоках в Апостолівському, Нікопольському та Томаківському районах з 10 квітня по 29 травня.
  • на водосховищах і ставках з 1 квітня по 09 червня;
  • на Каховському водосховищі з 10 квітня по 18 червня.

Донецька область: заборона на риболовлю:

  • на річках та їх притоках з 1 квітня по 20 травня;
  • на водосховищах і ставках з 1 квітня по 10 червня;
  • на озерах з 1 квітня по 30 червня.

Житомирська область: заборона на риболовлю:

  • на річках та їх притоках з 01 квітня по 20 травня;
  • на водосховищах і ставках з 1 квітня по 10 червня;
  • на озерах з 1 квітня по 30 Червня.

Закарпатська область: заборона на риболовлю:

  • на річках та їх притоках, озерах з 25 березня по 15 травня;
  • на водосховищах з 1 квітня по 10 червня.

Запорізька область: заборона на риболовлю:

  • на Дніпровському водосховищі з 5 квітня по 13 червня;
  • на Каховському водосховищі з 10 квітня по 18 червня;
  • на інших водосховищах з 1 квітня по 9 червня;
  • на річках з 10 квітня по 29 травня;
  • на інших придаткових системах з 10 квітня по 8 липня.

Івано-Франківська область: заборона на риболовлю:

  • на річці Дністер з 1 квітня по 10 червня;
  • на річці Прут з 1 квітня по 20 травня;
  • на інших придаткових системах з 1 квітня по 30 червня.

Київська область: заборона на риболовлю:

  • на річках з 1 квітня по 20 травня;
  • на всіх водосховищах з 01 квітня по 9 червня;
  • на інших придаткових системах з 1 квітня по 29 червня.

Кіровоградська область: заборона на риболовлю:

  • на річках з 1 квітня по 20 травня;
  • на всіх водосховищах з 01 квітня по 9 червня;
  • на інших придаткових системах з 1 квітня по 29 червня.

Луганська область: заборона на риболовлю:

  • на річках з 1 квітня по 20 червня;
  • на водосховищах і ставках з 1 квітня по 10 червня;
  • на інших придаткових системах з 1 квітня по 30 червня.

Львівська область: заборона на риболовлю:

  • у басейні р. Дністер з 01 квітня по 10 червня;
  • у басейні р. Західний Буг, Сян і Стир з 01 квітня по 20 травня;
  • на інших придаткових системах з 01 квітня по 30 Червня.

Миколаївська область: заборона на риболовлю:

  • річка Південний Буг - від Варварівського мосту до забороненого простору Олександрівської ГЕС - з 10 квітня по 10 червня та від забороненого простору Олександрійської ГЕС до села Голосково - з 10 квітня по 25 червня;
  • Річка Інгул - від гирла до північного кордону села Чернишівка з підрядною системою - з 10 квітня по 09 Липня;
  • річка Інгулець в межах Миколаївської області - з 10 квітня по 15 червня;

Одеська область: заборона на риболовлю:

  • на ділянці р. Дунай від Чорного моря до відгалуження Кілійського і Тульчинського гирла (Кілійського Чатала) встановлено десятиденну заборону - з 15 квітня по 15 червня включно;
  • на Дніпровському лимані з плавнями з 15 квітня по 31 липня;
  • на Кучурганському водосховищі та Шаболатському Лимані з 15 квітня по 15 червня.

Полтавська область: заборона на риболовлю:

  • на Дніпродзержинському водосховищі з 1 квітня по 9 червня;
  • на решті акваторії з 1 квітня по 20 травня;
  • на інших придаткових системах з 1 квітня по 29 червня.

Рівненська область: заборона на риболовлю:

  • на річках з 1 квітня по 20 травня;
  • на всіх водосховищах з 1 квітня по 10 червня;
  • на інших придаткових системах з 1 квітня по 30 червня.

Сумська область: заборона на риболовлю:

  • на річках з 01 квітня по 20 травня;
  • на всіх водосховищах з 01 квітня по 09 Червня;
  • на інших придаткових системах з 01 квітня по 30 Червня.

Тернопільська область: заборона на риболовлю:

  • на всіх водоймах з 1 квітня по 10 червня.

Харківська область: заборона на риболовлю:

  • на річках з 01 квітня по 20 травня (включно);
  • на всіх водосховищах з 1 квітня по 10 червня;
  • на інших придаткових системах з 01 квітня по 30 червня.

Херсонська область: заборона на риболовлю:

  • на річках Дніпро, Інгулець (її притоках) з 10 квітня по 15 червня;
  • на Дніпровському лимані з 5 квітня по 05 червня;
  • на інших водоймах з 1 квітня по 30 червня.

Хмельницька область: заборона на риболовлю:

  • на річках з 1 квітня по 29 червня;
  • на водосховищах і ставках з 1 квітня по 9 червня;
  • на інших придаткових системах з 1 квітня по 29 червня.

Черкаська область: заборона на риболовлю:

  • на річках з 1 квітня по 20 травня;
  • на всіх водосховищах з 1 квітня по 9 червня;
  • на інших придаткових системах з 1 квітня по 30 червня.

Чернівецька область: заборона на риболовлю:

  • на річці Дністер з усіма притоками та Дністровському водосховищі з 1 квітня по 09 червня;
  • на решті річок з 1 квітня по 19 травня;
  • на інших придаткових системах з 1 квітня по 29 червня.

Чернігівська область: заборона на риболовлю:

  • на річках з 1 квітня по 20 травня;
  • на рід. Дніпро (від м. Лоєв до с.Нижні Жари, Республіки Білорусь), р. Сож (від. Яриловицький Скит до гирла річки) з 25 березня по 24 травня;
  • на всіх водосховищах з 1 квітня по 9 червня;
  • на інших придаткових системах з 1 квітня по 29 червня.

Нагадаємо, що в Україні минулої осені підняли в десятки разів штрафи за незаконний вилов риби. А за вилов раків штраф взагалі збільшено в 130 разів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рыбалка
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність