Коли закінчиться заборона на риболовлю і можна буде знову ловити рибу

В Україні триває дія заборони на вилов риби під час нересту. Його тривалість визначається для кожного регіону і водойми.

Коли в різних областях України знову можна буде рибалити - читайте в нашому матеріалі нижче.

Немає одного встановленого терміна за термінами нересту - на початок і закінчення періоду впливає і температура води, і самі особливості виду риб.

У більшості видів нерест проходить з весни до початку літа: у квітні нереститься щука, з середини до кінця травня - окунь, судак, лящ, короп, карась.

"Цьогорічний температурний режим більшості водойм та фізіолого-екологічні показники, при яких починається підготовка до нересту, відрізняються від середньобагаторічних. Враховуючи прохолодну погоду та низькі температури води, веснянонерестуючі види риб розпочали нерест із затримкою", - відзначати у Держрибагентстві України.

Що забороняється на період масового ходу і нересту риби

використання плавзасобів (човнів) у місцях нересту (крім суден спеціально уповноважених органів);

промислове рибальство;

здійснення підводного полювання;

проведення змагань зі спортивного рибальства;

проведення днопоглиблювальних, вибухових або інших робіт;

добування будівельних матеріалів в місцях масового нересту риби.

Що можна

Винятком є любительська рибалка однією поплавковою вудкою з одним гачком на риболовлю або спінінгом у світлий час доби з берега в місцях, визначених іхтіологічними відділами.

Коли закінчується заборона на риболовлю

Територіальними управліннями Держрибагентства були встановлені заборони на вилов водних біоресурсів під час нересту:

Вінницька область: Вінницький рибоохоронний патруль встановив весняно-літню заборону через нерест на наступні терміни:

з 11 квітня по 30 травня (включно);

у водосховищах, озерах, ставках з 11 квітня по 20 червня (включно);

(за винятком ізольованих природних або штучно створених водних об'єктів, наданих у користування для потреб аквакультури)

у р. Дністер з усіма притоками з 11 квітня по 20 червня (включно).

Волинська область: заборона через нерест на риболовлю:

на річках та їх притоках з 1 квітня по 20 травня;

на водосховищах і ставках з 1 квітня по 10 червня;

на озерах з 1 квітня по 30 червня.

Дніпропетровська область: заборона на риболовлю:

на річках та їх притоках з 1 квітня по 20 травня;

на річках та їх притоках в Апостолівському, Нікопольському та Томаківському районах з 10 квітня по 29 травня.

на водосховищах і ставках з 1 квітня по 09 червня;

на Каховському водосховищі з 10 квітня по 18 червня.

Донецька область: заборона на риболовлю:

на річках та їх притоках з 1 квітня по 20 травня;

на водосховищах і ставках з 1 квітня по 10 червня;

на озерах з 1 квітня по 30 червня.

Житомирська область: заборона на риболовлю:

на річках та їх притоках з 01 квітня по 20 травня;

на водосховищах і ставках з 1 квітня по 10 червня;

на озерах з 1 квітня по 30 Червня.

Закарпатська область: заборона на риболовлю:

на річках та їх притоках, озерах з 25 березня по 15 травня;

на водосховищах з 1 квітня по 10 червня.

Запорізька область: заборона на риболовлю:

на Дніпровському водосховищі з 5 квітня по 13 червня;

на Каховському водосховищі з 10 квітня по 18 червня;

на інших водосховищах з 1 квітня по 9 червня;

на річках з 10 квітня по 29 травня;

на інших придаткових системах з 10 квітня по 8 липня.

Івано-Франківська область: заборона на риболовлю:

на річці Дністер з 1 квітня по 10 червня;

на річці Прут з 1 квітня по 20 травня;

на інших придаткових системах з 1 квітня по 30 червня.

Київська область: заборона на риболовлю:

на річках з 1 квітня по 20 травня;

на всіх водосховищах з 01 квітня по 9 червня;

на інших придаткових системах з 1 квітня по 29 червня.

Кіровоградська область: заборона на риболовлю:

на річках з 1 квітня по 20 травня;

на всіх водосховищах з 01 квітня по 9 червня;

на інших придаткових системах з 1 квітня по 29 червня.

Луганська область: заборона на риболовлю:

на річках з 1 квітня по 20 червня;

на водосховищах і ставках з 1 квітня по 10 червня;

на інших придаткових системах з 1 квітня по 30 червня.

Львівська область: заборона на риболовлю:

у басейні р. Дністер з 01 квітня по 10 червня;

у басейні р. Західний Буг, Сян і Стир з 01 квітня по 20 травня;

на інших придаткових системах з 01 квітня по 30 Червня.

Миколаївська область: заборона на риболовлю:

річка Південний Буг - від Варварівського мосту до забороненого простору Олександрівської ГЕС - з 10 квітня по 10 червня та від забороненого простору Олександрійської ГЕС до села Голосково - з 10 квітня по 25 червня;

Річка Інгул - від гирла до північного кордону села Чернишівка з підрядною системою - з 10 квітня по 09 Липня;

річка Інгулець в межах Миколаївської області - з 10 квітня по 15 червня;

Одеська область: заборона на риболовлю:

на ділянці р. Дунай від Чорного моря до відгалуження Кілійського і Тульчинського гирла (Кілійського Чатала) встановлено десятиденну заборону - з 15 квітня по 15 червня включно;

на Дніпровському лимані з плавнями з 15 квітня по 31 липня;

на Кучурганському водосховищі та Шаболатському Лимані з 15 квітня по 15 червня.

Полтавська область: заборона на риболовлю:

на Дніпродзержинському водосховищі з 1 квітня по 9 червня;

на решті акваторії з 1 квітня по 20 травня;

на інших придаткових системах з 1 квітня по 29 червня.

Рівненська область: заборона на риболовлю:

на річках з 1 квітня по 20 травня;

на всіх водосховищах з 1 квітня по 10 червня;

на інших придаткових системах з 1 квітня по 30 червня.

Сумська область: заборона на риболовлю:

на річках з 01 квітня по 20 травня;

на всіх водосховищах з 01 квітня по 09 Червня;

на інших придаткових системах з 01 квітня по 30 Червня.

Тернопільська область: заборона на риболовлю:

на всіх водоймах з 1 квітня по 10 червня.

Харківська область: заборона на риболовлю:

на річках з 01 квітня по 20 травня (включно);

на всіх водосховищах з 1 квітня по 10 червня;

на інших придаткових системах з 01 квітня по 30 червня.

Херсонська область: заборона на риболовлю:

на річках Дніпро, Інгулець (її притоках) з 10 квітня по 15 червня;

на Дніпровському лимані з 5 квітня по 05 червня;

на інших водоймах з 1 квітня по 30 червня.

Хмельницька область: заборона на риболовлю:

на річках з 1 квітня по 29 червня;

на водосховищах і ставках з 1 квітня по 9 червня;

на інших придаткових системах з 1 квітня по 29 червня.

Черкаська область: заборона на риболовлю:

на річках з 1 квітня по 20 травня;

на всіх водосховищах з 1 квітня по 9 червня;

на інших придаткових системах з 1 квітня по 30 червня.

Чернівецька область: заборона на риболовлю:

на річці Дністер з усіма притоками та Дністровському водосховищі з 1 квітня по 09 червня;

на решті річок з 1 квітня по 19 травня;

на інших придаткових системах з 1 квітня по 29 червня.

Чернігівська область: заборона на риболовлю: