"Закон есть закон": как в Днепре переживают запрет бесплатных кульков (забавные фото)

"Пока бесплатны одноразовые перчатки - запрет бесплатных кульков можно пережить", - говорят авторы публикации.

Как видно на снимках, из-за запрета бесплатных одноразовых пакетов днепряне выдумывают кучу альтернатив: лепят конфеты к ценникам, забивают продуктами одноразовые перчатки (которые все еще бесплатны) или клеят по одному ценнику на каждый продукт.

"Хорошо хоть не гречку по крупинке на наклейки собирают", - отмечают в ДО.

Юзеры подметили, что "сосиски в перчатках выглядят очень круто". При этом констатируют: "закон есть закон".

"Альтернатива" пакетам в супермаркетах Днепра (фото: Instagram @dneproperativnyi)

Но не только в Днепре находятся такие "предприимчивые" покупатели.

Например, недавно в сети гуляли снимки из супермаркетов Одессы и Харькова, на которых видно, как люди в перчатки наложили помидоров и перца чили.

"Альтернатива" пакетам в супермаркетах Одессы (фото: Telegram @Одесса как она есть)

"Альтернатива" пакетам в супермаркетах Харькова (фото: Telegram @vekha)

А где альтернатива?

Некоторые пользователи задаются вопросом: а что же делать покупателям, которые пришли в магазин, например, без своего личного пакета?

"Народ, почему никто не подымает вопрос: а где альтернатива? Может, в магазине должны быть бумажные пакеты или упаковочная бумага? А то получается - платные пакеты, а кто сказал, что они были бесплатные? Их цену давно магазины заложили в товар. Получается, теперь мы платим вдвое больше, но экологии от этого не легче", - написала в комментариях под снимками из днепровского магазина Галина Новаковская.

Отвечаем: альтернатива есть!

Так, многие супермаркеты уже давно предлагают своим покупателям различные многоразовые мешочки, сеточки и эко-сумочки.

Еще одним вариантом могут стать мешочки, пошитые самостоятельно.

Экологическим вариантом замены пакетов могут стать старые добрые сумки-авоськи.

Авоська (фото: Wikimedia @Jonasek22)

Бумажные пакеты также уже давно есть в украинских супермаркетах.

Есть еще один вариант - пакеты из крахмала. Упаковка таких пакетов обойдется в среднем от 100 гривен, но надолго ее не хватит.

Что известно про запрет бесплатных пакетов в супермаркетах Украины

Кабмин запретил распространение бесплатных полиэтиленовых кулечков в рамках борьбы с пластиком.

Ранее цена пакетов закладывалась в наценку товаров, и покупатели даже не задумывались о том, во что нужно набирать сыпучие продукты или как упаковать овощи.

Теперь же правительство решило установить минимальные розничные цены на такие пакеты:

2 грн - за пакет без ручек

2,50 грн - за пакет без ручек (с боковыми складками) или с ручками (без боковых складок)

3 грн - за кулек с ручками (с боковыми складками).

А вот за распространение пластиковых пакетов администрация супермаркета будет подвержена штрафу от 1700 до 3400 грн.

Кроме того, за повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 грн.