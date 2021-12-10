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Теперь только за деньги. В супермаркетах Украины больше не будет бесплатных пакетов

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Украина, Пятница 10 декабря 2021 06:44
Теперь только за деньги. В супермаркетах Украины больше не будет бесплатных пакетов Фото: с 10 декабря из магазинов исчезнут бесплатные пластиковые пакеты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Запрет на распространение в магазинах бесплатных пластиковых пакетов вступил в силу с 10 декабря 2021 года. Один пакет будет стоить минимум 2 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона (проект 2051-1).

Минимальные цены и штрафы

Кабинет министров Украины намерен установить минимальные розничные цены на пластиковые пакеты:

  • 2,00 гривны - без ручек (без боковых складок);
  • 2,50 гривны - без ручек (с боковыми складками); с ручками (без боковых складок);
  • 3,00 гривны - с ручками (с боковыми складками).

Распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен.

Постепенное ужесточение норм

Требования закона пока не распространяются на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов. Они могут распространяться в объектах розничной торговли как первичная упаковка до 1 января 2023 года.

Кроме того, с 10 марта 2022 года будет полностью запрещено распространять в магазинах тонкие и сверхтонкие пакеты.

Альтернатива

Вместо пластиковых пакетов, которые сейчас распространяются в супермаркетах бесплатно, можно использовать многоразовые пакеты-сетки, которые подходят для овощей и фруктов. Их стоимость до 40 гривен.

Бумажные пакеты также являются альтернативой пластика. Они могут выдерживать большой вес, однако мало пригодны к повторному использованию.

Напомним, закон "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины" был принят Радой в июне. Его основная цель - уменьшение использования в Украине пластиковых пакетов, ограничение их распространения для улучшения состояния окружающей среды.

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