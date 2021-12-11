ru ua
Сб, 11 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцы нашли способ обойти ограничения по полиэтиленовым пакетам: "это гениально" (фото)

Новина українською →
Суббота 11 декабря 2021 21:52
Украинцы нашли способ обойти ограничения по полиэтиленовым пакетам: "это гениально" (фото) Как обойти запрет по ограничению полиэтиленовых пакетов (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине с 10 декабря начали действовать нормы закона об ограничении оборота пластиковых пакетов. Поэтому украинцы начали придумывать способы, которые помогут обойти запреты.

О том, что придумали люди, смотрите в материале Styler ниже.

Так, в сети начали публиковать фотографии, на которых люди догадались использовать одноразовые бесплатные рукавицы.

В частности, в Одессе и Харькове опубликовали снимки из супермаркетов, на которых люди в перчатки наложили помидоров и перца чили.

Украинцы нашли способ обойти ограничения по полиэтиленовым пакетам: &quot;это гениально&quot; (фото)В Одессе покупатели придумали способ, который поможет не платить за полиэтиленовые пакеты (t.me/Одесса как она есть)

Украинцы нашли способ обойти ограничения по полиэтиленовым пакетам: &quot;это гениально&quot; (фото)В Харькове пакуют товары в одноразовые рукавицы (t.me/vekha)

В комментариях пользователи благодарят за идею и пишут, что и сами так будут делать.

  • Наш народ не победить. Респект за изобретательность;
  • Класс. Молодцы!;
  • Классно придумали;
  • Просто из принципа не хочу платить за бесплатные пакеты;
  • Бесплатные пакеты портят экологию, а платные - нет;
  • Я тоже так буду делать;
  • Я так чеснок в рукавицах покупала;
  • Это просто гениально.

Ранее мы сообщали о запрет пакетов в украинских супермаркетах.

Также мы писали, какая есть альтернатива одноразовым пакетам в супермаркетах после их запрета.

Читайте РБК-Украина в Google News
пакеты
LITE
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились очаровательным фото с заметно подросшими детьми
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились очаровательным фото с заметно подросшими детьми