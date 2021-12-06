Запрет одноразовых пакетов в супермаркетах: когда они исчезнут и какая есть альтернатива

В Украине в супермаркетах перестанут давать покупателям одноразовые пластиковые пакеты. Их использовали в овощных отделах, на кассах и для сыпучих продуктов.

Когда исчезнут одноразовые пакеты в супермаркетах и какая есть альтернатива – читайте в материале ниже.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, пластиковые пакеты должны исчезнуть из супермаркетов с 10 декабря 2021 года. Такой запрет вводиться в рамках борьбы с пластиком.

Недавно были установлены цены для таких пакетов – от 2 до 3 гривен за одну штуку.

Ранее цена пакетов закладывалась в наценку товаров, и покупатели совершенно не задумывались о том, во что нужно набирать сыпучие продукты или как упаковать овощи.

Торговые точки вынуждены будут убрать этот одноразовый товар, так как с 10 марта штрафы будут довольно высокие.

Первый – от 1700 до 3400 гривен, повторный – от 3400 до 8500 гривен.

Какие есть альтернативы

Многие супермаркеты уже давно предлагают своим покупателям многоразовые варианты – различные мешочки, сеточки и эко-сумочки.

Стоит такая замена ощутимо дороже – от 25 до 40 гривен, и есть вероятность, что цена может подпрыгнуть в ближайшее время из-за того, что вырастет спрос.

Однако такие сумочки и мешочки помогут сэкономить в будущем – они многоразового использования, отлично стираются и имеют застежки и завязки.

Еще одним вариантом могут стать мешочки, пошитые самостоятельно. Такими когда-то пользовались наши родители и бабушки-дедушки.

Экологическим вариантом замены пакетов могут стать старые добрые сумки-авоськи. Однако такие сумки подойдут только для крупных овощей и непригодны для сыпучих продуктов, конфет на развес или орехов.

Бумажные пакеты также уже давно есть в украинских супермаркетах. Они могут выдерживать большой вес и в них удобно паковать сыпучие продукты.

Но они легко рвутся и быстро пачкаются. По сути, такие пакеты тоже являются одноразовыми, но стоят они намного дороже.

Есть еще один вариант – пакеты из крахмала. Упаковка таких пакетов обойдется в среднем от 100 гривен, но надолго ее не хватит.

Эти пакеты хорошо утилизируются, но они менее прочные. А продукты в них хранить долго нельзя.

Запрет на пакеты поможет экологии, но цены снова пойдут вверх

Эксперты отмечают, что украинцы скорее всего снова научатся ходить в маркеты с собственными пластиковыми пакетами.

А в отдельных отделах начнут снова использовать крафтовую бумагу и оберточную. Однако использовать многократно такую бумагу тоже не получится.

С учетом того, что сейчас эти варианты – не из самых дешевых, супермаркеты будут закладывать цену такой бумаги в стоимость товара. Что приведет к повышению цен на товары, которые нужно упаковывать.

Стоит отметить, что биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие пакеты с толщиной до 225 миллиметров будут доступны в супермаркетах до 2023 года.