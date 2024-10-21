"Закон повинен виконуватися". Білозір пригадала конфлікти з Поляковою і Матвієнко

Так, коментуючи слова Полякової про те, що на тлі війни подібні скандали нібито недоречні, виконавиця заявила, що це був "емоційний вибух" Олі.

"Знаєте, Оля Полякова, вона вчилася, я її приймала в Університет культури і мистецтв Поплавського. Я очолювала тоді кафедру, коли вона туди вступала, приймала її на навчання. В мене абсолютно нормальні з неї стосунки. Зараз вона така самобутня, цікава, красива, амбітна, емоційна. Вона так емоційно зреагувала, бо ще ніхто ніколи не зупиняв її в польоті такому. А тут я її зупинила", - сказала Білозір.

Зі слів співачки, Полякова "зачепила сакральну тему", адже це був Реквієм Голодомору, відомий на весь світ симфонічний твір, який увійшов у світову класику сучасної симфонічної музики - "Мелодія" Мирослава Скорика.

"Це не просто якісь там слова про кохання чи про душу, чи про тата, чи про маму. Цей твір - Реквієм процесу нищення української нації. Тільки тому я на це зреагувала. А так абсолютно не маю до неї ніяких претензій. Навпаки, якби ми з нею зустрілися, я б обняла її, як і всіх артистів. Просто в той момент вона не розуміла, що вона робить. Вона емоційно на це зреагувала", - висловилася знаменитість.

"Думаю, що їй десь, може, і самій тепер ця тема є некомфортною, бо вона точно зробила не те, що треба. Але тема вичерпана, хоча вона стала показовою для багатьох виконавців. Щоб вони нарешті зрозуміли, що в Україні є закон про авторські права, і він так діє", - додала вона.

Оксана Білозір (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

Також Білозір зазначила, що ухвалення та імплементація цього закону були однією з головних вимог Європейського Союзу на шляху до нашої євроінтеграції.

А вона, каже знаменитість, відноситься до тих депутатів, які цей закон ініціювали, і приймали.

“Тому ми всі повинні виконувати закон, особливо зараз. Бо закон має бути один для всіх, лише тоді буде порядок. І я рада, що він діє", - сказала артистка.

А ось Тоня Матвієнко в одному зі своїх інтерв'ю зазначала, що питала дозволу у Білозір на виконання пісні "Кохай", і та начебто дала свій дозвіл.

"Ні, ні, ні. Вона злукавила. Вона взяла ту пісню, здається, на "Голос країни". І я тоді, коли вона це виконувала, як конкурсну пісню, нічого не казала. Ну, звичайно, мені було приємно. Чому ні? Але коли Тоня мене набрала і сказала, що вона готує диск і вона хоче в той диск, перший свій диск, вставити цю пісню, от тоді їй це заборонили", - прокоментувала Оксана Білозір.

“Я сказала: "Ні, Тоня, вибач, але поки я жива, я цю пісню співаю. Це пісня мого чоловіка, яка була написана для мене. Чоловіка, якого вбили, і тому я б хотіла, щоб вона звучала в оригіналі, поки я можу її співати". Тому я Тоні заборонила її вставляти в диск, і в диск свій вона її не вставила, хоча далі продовжує співати. Ну, це вже таке, знаєте, я на це уваги не звертаю. Мені важливо, щоб вона не знімала кліп, бо це в принципі некоректно. Знову ж таки, є закон, який повинен виконуватися", - підсумувала знаменитість.

З чого почалися конфлікти

У квітні 2022 року Оксана Білозір публічно розкритикувала співачок, які виконують її пісні, ігноруючи авторські права. Особливу увагу вона звернула на виконання Ольгою Поляковою пісні "Колискова мелодія України" на музику Мирослава Скорика.

За словами Білозір, ця композиція була створена для того, щоб донести до світу історію про Голодомор, а не для того, щоб "заспокоювати" українців.

Оксана Білозір (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

У відповідь Ольга Полякова заявила, що Оксана Білозір не має жодних прав на музику Скорика, оскільки текст пісні спеціально для неї написав поет Олександр Вратарєв.

Крім того, зірка стверджувала, що Тоня Матвієнко не має права виконувати пісню "Коханий", оскільки Ігор Білозір присвятив її саме їй та Квітці Цісик. За словами Матвієнко, Оксана Білозір заборонила включати цю композицію до альбому, але дозволила виконувати її на концертах.