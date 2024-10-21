Оксана Білозір розкрила секрети краси. Як співачка залишається молодою в 67 років

Українська співачка Оксана Білозір, яка раніше розповіла, що ніколи не співала російською мовою , поділилася своїми лайфхаками, як підтримувати молодий вигляд у 67 років.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

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Артистка зазначила, що нещодавно вона схудла на 15 кілограмів та намагається підтримувати свій молодий вигляд.

"Дуже мало секретів, хоча ніхто мені не вірить. Ну, по-перше, зараз я змінила кардинально свій стиль, тому що схудла на 15 кілограмів. Тобто зайнялася собою, вирішила себе привести в порядок", - підкреслила Білозір.

Щодо щоденної рутини, то тут у 67-річної народної артистки України є свій лайфхак.

"Я вмиваюся милом і холодною водою все своє життя. Яке мило є, таким і вмиваюся. Вітаміни якісь, те, що можна зробити уколами", - зазначила співачка.

Співачка зараз (фото з архіву Оксани Білозір)

У той самий час вона не користується послугами масажистів, а сама робить собі масаж.

"На масажі я не ходжу. Знову ж таки всі дуже дивуються. Як? Ти не робиш масаж? У мене немає необхідності їх робити. Там, де у мене виникають проблеми, я сама роблю масаж. Взагалі в руках у мене дуже багато... Якби я не співала, то, можливо, була б дуже крутим лікарем, мануальником. Я сама собою займаюся", - наголосила народна артистка України.

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Співачка зізналася, що з дитинства мала проблему зі здоров'ям - ваду серця.

"У мене є проблема в житті, я народжена з вадою серця. Ця вада серця завжди давала моєму організму багато води, тобто я набухала", - зазначила артистка.

Тепер вона має свою схему: 17 годин вона не їсть.

"Тобто я їм: 10-11 годин - снідаю, десь 16 годин - обідаю. А ввечері взагалі не їм. Важко перейти спочатку, але коли ти перечекаєш тиждень, почуття голоду минає. І все, я просто ввечері взагалі не хочу їсти. Не страждаю. Коли на гастролях, і ми у дорозі, купую собі горішки, але не всі ці гамбургери", - зазначила Оксана Білозір.

Співачка зараз (фото з архіву Оксани Білозір)

Хто така Оксана Білозір

Оксана Білозір - українська співачка та політичний діяч. Народна артистка України (1994), професор (2003). Міністр культури та мистецтв України (лютий 2005 року - травень 2005 року), міністр культури та туризму України (травень 2005 року - вересень 2005 року). Народний депутат України IV, V, VI, VIII скликань.

За свою кар'єру співачка випустила 15 компакт-дисків, 1 DVD, 10 музичних фільмів.

Була одружена з Ігорем Білозіром та Романом Недзельським.

Має синів Андрія Білозіра та Ярослава Недзельського.

Оксана Білозір (фото з архіву Оксани Білозір)