Закон про кастрацію педофілів: як тепер каратимуть злочинців

Верховна Рада прийняла два законопроекти про кастрацію і реєстр педофілів
Закон про хімічну кастрацію і реєстр педофілів був прийнятий у четвер, 11 липня. Як будуть карати за сексуальне насильство стосовно малолітніх дітей, і хто отримає доступ до реєстру, в матеріалі Styler.
Відзначимо, що Верховною Радою було прийнято два законопроекти - №6607, який передбачає добровільну хімічну кастрацію і закритий реєстр, і №6449, в якому йде мова про примусову кастрацію педофілів та відкритий реєстр. Перший закон був прийнятий за основу.
Згідно законопроектоу №6449 примусовій кастрації підлягатимуть особи у віці від 18 до 65 років.
Також закон передбачає посилення покарання за згвалтування неповнолітніх. Їх каратимуть позбавленням волі на термін від 7 до 15 років, а не до 12 років, як було раніше.
А за розпусні дії по відношенню до дітей, які не досягли 16-річного віку покарання збільшили до п'яти років замість трьох.
Зазначимо, що над засудженими буде встановлений довічний адміністративний нагляд поліції.
До того ж документом створюється публічний реєстр педофілів, які були засуджені до позбавлення волі відповідно до статей 152, 153, 155, 156 Кримінального кодексу України за згвалтування малолітніх і неповнолітніх.
Зазначимо, що законопроект № 6607, який прийняли раніше 11 липня за основу, передбачав посилення відповідальності за згвалтування і розбещення дітей, що не досягли 14-річного віку, а також добровільну хімічну кастрацію і закритий реєстр педофілів.
В цьому законі пропонується змінити статтю 63 "Позбавлення волі на певний строк". Максимальним терміном засудження стає 20 років замість 15 (якщо не враховувати довічного позбавлення волі).
А до статті 81 "Умовно-дострокове звільнення" додано п'ятий пункт, в якому йдеться про те, що особи, засуджені за вчинення особливо тяжкого злочину проти статевої свободи та недоторканості малолітньої дитини не можуть буди звільнені достроково.
Закон про кастрацію педофілів (фото: pixabay.com)
Які ж зміни до Кримінального кодексу пропонує законоопроект 6607
Так, до добровільного медичного заходу, що в даному випадку передбачає хімічну кастрацію, може вдатися засуджений за особливо тяжкий сексуальний злочин проти дитини, який вже відбув 10-річний термін. Також злочинцеві мають встановити діагноз "педофілія".
Зазначимо, що засуджені на довічне ув'язнення не можуть вийти достроково, погодившись на хімічну кастрацію.
Вона "полягає у введенні особі медичних препаратів, які спричиняють стале зменшення сексуальних потягу та активності".
Засудженому будуть вводити антиандрогенні препарати, які складаються з хімічних речовин, з метою зменшення лібідо та сексуальної активності.
За згвалтування малолітньої дитини каратимуть на строк у 20 років. А за повторне вчинення злочину проти дитини каратимуть довічним ув'язненням. Довічне ув'язнення також передбачене за згвалтування дитини злочинцям, які раніше були засуджені за згвалтування будь-якої особи.
Тепер за відповідний злочин проти дитини даватимуть 20 років. А в разі рецидиву злочинцеві світитиме довічне ув'язнення.
В'ячеслав Аброськін, один з головних ініціаторів посилення покарання за сексуальні злочини проти дітей, висловив невдоволення прийняттям положень закону 6449 замість 6607, який тепер, ймовірно, буде розглядати Рада нового скликання.
Скрін: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Анна Маляр, юрист-кримінолог, також висловила свою думку про прийняття заонопроекта 6449. Правозахисниця, вважає, що згідно з цим законом хімічній кастрації будуть піддавати психічно здорових людей, яким не поставлений діагноз педофілія.
Шановні журналісти, зверніть увагу на це шулерство і рівень безграмотності депутатів, які проголосували за законопроект 6449(це той, що РПЛ подала)! Депутати проголосували за примусове лікування від псиіхічної хвороби здорових людей! Законопроект Ляшка - це примусова хімічна кастрація НЕ ЛИШЕ педофілів, а і здорових людей. Це зі смішних новин) Ще смішніше, що це підтримало 248 депутатів) Уявіть собі рівень компетентності) А з гарних новин - наш законопроект 6607 прийнятий за основу! Це означає, що у здорового глузду є шанси! Ура!Опубліковано Anna Maliar Четвер, 11 липня 2019 р.
Відео: facebook.com/Анна Маляр
Нагадаємо, питання розгляду Закону про хімічну кастрацію і реєстр педофілів було знову піднято після резонансної справи про спробу згвалтування і вбивство 11-річної Даші Лук'яненко в Іванівці Одеської області.
Після того, як тіло дитини було виявлено 19 червня у вигрібній ямі домогосподарства сім'ї Тарасових петиція про посилення покарання педофілів буквально за кілька днів набрала необхідну кількість голосів.