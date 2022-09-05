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Як заклеїти діру в лінолеумі, щоб ніхто нічого не помітив

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Понеділок 05 вересня 2022 15:25
Як заклеїти діру в лінолеумі, щоб ніхто нічого не помітив Як заклеїти лінолеум непомітно (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Діра в лінолеумі - завжди прикрість, особливо, коли покриття нове. Найчастіше такі пошкодження утворюються під час пересування меблів чи інших важких предметів.

Як правильно залатати таку діру, щоб це було непомітно, або майже непомітно - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Бажано, щоб у вас в загашнику були залишки такого самого лінолеуму, який ви постелили на підлогу. Або ж підберіть інший в магазині.

Покрокова інструкція

Виріжте квадрат, який за розмірами перевищує вашу діру.

Як заклеїти діру в лінолеумі, щоб ніхто нічого не помітив

Приклейте його скотчем на місце, де лінолеум порвався.

Гострим ножем виріжте квадрат меншого розміру, щоб прорізати одразу два шари лінолеуму.

Як заклеїти діру в лінолеумі, щоб ніхто нічого не помітив

Той шматок, що з дірою, викиньте, а цілий квадрат промажте клеєм і приклейте на вирізане місце.

Якщо правильно підібрати малюнок, місце, де була діра, буде майже непомітне.

Як заклеїти діру в лінолеумі, щоб ніхто нічого не помітив

Раніше ми писали, як позбутися будь-яких плям на стінах засобами, що завжди під рукою.

Також читайте, як правильно прати постільну білизну, щоб завжди добре висипатися.

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