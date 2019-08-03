Закатит шумную вечеринку? Как Меган Маркл отметит день рождения

Меган Маркл планирует отмечать свой день рождения. Уже 4 августа герцогине исполнится 38 лет. О том, как и с кем супруга принца Гарри будет праздновать рассказал репортер, передает издание ELLE.

Несмотря на значимую дату, закатывать шумную вечеринку во дворце Меган Маркл не планирует. Вероятнее всего, герцогиня предпочтет отметить праздник в кругу близких людей.

Кроме того, в последнее время у Сассекских был довольно загруженный график и это, вероятнее всего, также скажется на том, что провести время герцогам захочется в семейном кругу.

Меган Маркл (фото: GettyImages)

"Принц Гарри как раз вернется из лагеря Google на Сицилии, где он выступил с речью о борьбе с изменением климата, поэтому они спокойно проведут день рождения Меган в кругу семьи. Герцог и герцогиня были настолько заняты в последнее время, что ее день рождения будет просто заслуженным днем ​​отдыха с несколькими друзьями и, конечно, возможностью разделить драгоценные моменты с Арчи", - поделился журналист Омид Скоби.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри оскорбили своих соседей, чем вызвали ярость у общественности.

Также мы публиковали фото, на котором видно, что принц Гарри заметно облысел после рождения сына.

Напомним, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон создали секретный чат.