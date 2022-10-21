UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Закарпатті побачили рідкісного "червонокнижного" звіра (фото)

Фото: На Закарпатті побачили рись із Червоної книги (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

На Закарпатті лісники сфотографували дуже рідкісного хижака. Йдеться про євразійську рись. Тварина занесена до Червоної книги.

Про величного та граціозного звіра розповіли на сторінці "Ясинянське ЛМГ" у Facebook.

Що відомо

Єгер Станіславського лісництва ДП "Ясинянське ЛМГ" Петро Креденцов отримав чітке фото євразійської рисі в темний час доби.

Це стало можливим завдяки правильній роботі з сучасним фотопасткою з білим спалахом.

На Закарпатті помітили рись (фото: Facebook/ДП "Ясінянське ЛМГ")

Чому ця тварина така важлива

В силу морфологічних особливостей роду рисі, кожна особина має своє унікальне індивідуальне забарвлення та плямистість.

Кількість плям та їх розташування на тілі тварини як відбитки пальців у людей – індивідуальний унікальний маркер ідентифікації.

Отримуючи чіткі знімки рідкісного хижака, ми можемо здійснювати ефективний моніторинг і визначати їх точну чисельність біля мисливських угідь.

Зазначимо, що всього у Карпатах близько 400 особин такого виду, 90 із них на Поліссі.

Рись – це найбільша кішка Європи (фото: vokrugsveta.ua)

Сусідства з людиною рись не боїться, може з'являтися на околицях селищ та міст. Достовірні випадки нападу рисі на людину невідомі. Маленькі рисята легко приручаються, але з віком стають надто незалежними.

Як ми раніше писали, у Чорнобилі показали грайливого хижака, який не злякався людей.

Раніше в заповіднику показували нічне життя тварин. Зокрема, деякі з них уночі виходили на полювання.

Читайте РБК-Україна в Google News
животное