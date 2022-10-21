На Закарпатті побачили рідкісного "червонокнижного" звіра (фото)

Що відомо

Єгер Станіславського лісництва ДП "Ясинянське ЛМГ" Петро Креденцов отримав чітке фото євразійської рисі в темний час доби.



Це стало можливим завдяки правильній роботі з сучасним фотопасткою з білим спалахом.

На Закарпатті помітили рись (фото: Facebook/ДП "Ясінянське ЛМГ")

Чому ця тварина така важлива

В силу морфологічних особливостей роду рисі, кожна особина має своє унікальне індивідуальне забарвлення та плямистість.

Кількість плям та їх розташування на тілі тварини як відбитки пальців у людей – індивідуальний унікальний маркер ідентифікації.

Отримуючи чіткі знімки рідкісного хижака, ми можемо здійснювати ефективний моніторинг і визначати їх точну чисельність біля мисливських угідь.

Зазначимо, що всього у Карпатах близько 400 особин такого виду, 90 із них на Поліссі.

Рись – це найбільша кішка Європи (фото: vokrugsveta.ua)

Сусідства з людиною рись не боїться, може з'являтися на околицях селищ та міст. Достовірні випадки нападу рисі на людину невідомі. Маленькі рисята легко приручаються, але з віком стають надто незалежними.