На Закарпатті побачили рідкісного "червонокнижного" звіра (фото)

На Закарпатті лісники сфотографували дуже рідкісного хижака. Йдеться про євразійську рись. Тварина занесена до Червоної книги.
Про величного та граціозного звіра розповіли на сторінці "Ясинянське ЛМГ" у Facebook.
Єгер Станіславського лісництва ДП "Ясинянське ЛМГ" Петро Креденцов отримав чітке фото євразійської рисі в темний час доби.
Це стало можливим завдяки правильній роботі з сучасним фотопасткою з білим спалахом.
В силу морфологічних особливостей роду рисі, кожна особина має своє унікальне індивідуальне забарвлення та плямистість.
Кількість плям та їх розташування на тілі тварини як відбитки пальців у людей – індивідуальний унікальний маркер ідентифікації.
Отримуючи чіткі знімки рідкісного хижака, ми можемо здійснювати ефективний моніторинг і визначати їх точну чисельність біля мисливських угідь.
Зазначимо, що всього у Карпатах близько 400 особин такого виду, 90 із них на Поліссі.
Сусідства з людиною рись не боїться, може з'являтися на околицях селищ та міст. Достовірні випадки нападу рисі на людину невідомі. Маленькі рисята легко приручаються, але з віком стають надто незалежними.
Як ми раніше писали, у Чорнобилі показали грайливого хижака, який не злякався людей.
Раніше в заповіднику показували нічне життя тварин. Зокрема, деякі з них уночі виходили на полювання.