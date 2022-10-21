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На Закарпатье увидели редкого "краснокнижного" зверя (фото)

Фото: На Закарпатье увидели рысь из Красной книги (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

На Закарпатье лесники сфотографировали очень редкого хищника. Речь идет о евразийской рыси. Животное занесено в Красную книгу.

О величественном и грациозном звере рассказали на странице "Ясинянское ЛМГ" в Facebook.

Что известно

Егерь Станиславского лесничества ДП "Ясинянское ЛМГ" Петр Креденцов получил четкое фото рыси евразийской в ​​темное время суток.

Это стало возможным благодаря правильной работе с современной фотоловушкой с белой вспышкой.

В Закарпатье заметили рысь (фото: Facebook/ДП "Ясінянське ЛМГ")

Почему это животное так важно

В силу морфологических особенностей рода рыси, каждая особь имеет свой уникальный индивидуальный окрас и пятнистость.

Количество пятен и их расположение на теле животного, как отпечатки пальцев у людей – индивидуальный уникальный маркер идентификации.

Получая четкие снимки редкого хищника, мы можем осуществлять эффективный мониторинг за ними и определять их точную численность на территории охотничьих угодий.

Отметим, что всего в Карпатах около 400 особей такого вида, 90 из них в Полесье.

Рысь - это самая большая кошка Европы (фото: vokrugsveta.ua)

Соседства с человеком рысь не боится, может появляться на окраинах поселков и городов. Достоверные случаи нападения рыси на человека неизвестны. Маленькие рысята легко приручаются, но с возрастом становятся слишком независимыми.

Как мы ранее писали, в Чернобыле показали игривого хищника, который не испугался людей.

Ранее в заповеднике показывали ночную жизнь животных. В частности, некоторые из них ночью выходили на охоту.

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