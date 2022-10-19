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У Чорнобилі показали грайливого хижака, який не злякався людей: захоплюючі фото

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Чорнобиль, Середа 19 жовтня 2022 12:08
У Чорнобилі показали грайливого хижака, який не злякався людей: захоплюючі фото У Чорнобилі помітили вовка (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Чорнобилі в об'єктиви фотокамер потрапив грайливий хижак - вовк. Цього дикого звіра не так часто зустрінеш.

Знімки опублікували на сторінці Чорнобильського заповідника у Facebook.

Зокрема, співробітникам заповідника вдалося зробити майже не можливе. Адже в справжність такий унікальних світлин диких тварин важко повірити.

"Такою є серія фото "вовкомоделі", який минулої пізньої осені потрапив у професійний об’єктив Сергія Домашевського. Тоді наші давні підписники мали змогу насолодитись грайливим виглядом молодого звіра, який чомусь не злякався сторонніх спостерігачів, хоча троє інших хижаків сховались у підліску", - йдеться у повідомленні.

У заповіднику кажуть, що цей вовк став не тільки дорослішим, а й обережнішим.

У Чорнобилі показали грайливого хижака, який не злякався людей: захоплюючі фотоУ Чорнобильському заповіднику показали вовка (facebook.com/zapovidnyk2018)

У коментарях користувачі в захваті від знімків та пишуть, що тварина дуже спокійна.

  • На вулиці я б до нього підійшов погладити. Такий вгодований і без шрамів;
  • Він прекрасний на фото. В природі це небезпечний і безжальний хижак. В наших краях - верхня ланка харчового ланцюга. Краще зустрічати вовка на фото в інтернеті;
  • Який красень.

У Чорнобилі показали грайливого хижака, який не злякався людей: захоплюючі фотоУ Чорнобилі показали грайливого хижака, який не злякався людей: захоплюючі фотоУ Чорнобилі показали грайливого хижака, який не злякався людей: захоплюючі фотоУ Чорнобильському заповіднику показали вовка (facebook.com/zapovidnyk2018)

Раніше у заповіднику показували нічне життя тварин. Зокрема, деякі з них вночі виходили на полювання.

Також ми писали, що у Чорнобилі показали неймовірні фото природи, який заворожують.

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