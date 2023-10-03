На Закарпатті дві дівчинки грали кошеням у футбол та знімали на відео: деталі скандалу

Деталі скандалу на Закарпатті

Зазначається, що в Тячівському районі дві дівчинки жорстоко знущалися з кошеня і знімали те, що відбувається в Instagram.

"Скажіть, що з цими людьми не так? Ось що? У мене такий шок від цього всього сьогодні", - написав журналіст Андрій Смолій та опублікував відео з підлітками.

Відео ви можете переглянути за посиланням.

Реакція поліції на дії дівчаток

Після того, як відео з'явилося в мережі, поліція з'ясувала, що інцидент стався в Тячівському районі, а на кадрах, що потрапили в соцмережі, знято протиправні дії двох 13-річних мешканок села Нижня Апша.

Дітей та їхніх батьків правоохоронці розшукали. З ними працюють співробітники поліції, залучили також ювенальну поліцію.

Батьків малолітніх буде притягнуто до відповідальності за неналежне виховання своїх дітей.

Реакція українців на вчинок дітей

Під постом журналіста Смолія з'явилися сотні гнівних коментарів українців. Вони пишуть, що дітей треба покарати.