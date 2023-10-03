На Закарпатье две девочки играли котенком в футбол и снимали на видео: детали скандала

На Закарпатье двое девочек-подростков издевались над котенком. Они играли животным в футбол и снимали это на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на полицию Закарпатской области.
Отмечается, что в Тячевском районе две девочки жестоко издевались над котенком и снимали происходящее в Instagram.
"Скажите, что с этими людьми не так? Вот что? У меня такой шок от этого всего сегодня", - написал журналист Андрей Смолий и опубликовал видео с подростками.
Видео вы можете посмотреть по ссылке.
После того, как видео появилось в сети, полиция выяснила, что инцидент произошел в Тячевском районе, а на попавших в соцсети кадрах сняты противоправные действия двух 13-летних жительниц села Нижняя Апша.
Детей и их родителей правоохранители разыскали. С ними работают сотрудники полиции, привлекли также ювенальную полицию.
Родители малолетних будут привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание своих детей.
Под постом журналиста Смолия появились сотни гневных комментариев от украинцев. Они пишут, что детей нужно наказать.
Напомним, что недавно в Киеве неизвестные взорвали приют для котов.
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