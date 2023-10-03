На Закарпатье две девочки играли котенком в футбол и снимали на видео: детали скандала

Детали скандала на Закарпатье

Отмечается, что в Тячевском районе две девочки жестоко издевались над котенком и снимали происходящее в Instagram.

"Скажите, что с этими людьми не так? Вот что? У меня такой шок от этого всего сегодня", - написал журналист Андрей Смолий и опубликовал видео с подростками.

Видео вы можете посмотреть по ссылке.

Реакция полиции на действия девочек

После того, как видео появилось в сети, полиция выяснила, что инцидент произошел в Тячевском районе, а на попавших в соцсети кадрах сняты противоправные действия двух 13-летних жительниц села Нижняя Апша.

Детей и их родителей правоохранители разыскали. С ними работают сотрудники полиции, привлекли также ювенальную полицию.

Родители малолетних будут привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание своих детей.

Реакция украинцев на поступок детей

Под постом журналиста Смолия появились сотни гневных комментариев от украинцев. Они пишут, что детей нужно наказать.