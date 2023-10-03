RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Закарпатье две девочки играли котенком в футбол и снимали на видео: детали скандала

Фото: На Закарпатье девочки издевались над котенком (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

На Закарпатье двое девочек-подростков издевались над котенком. Они играли животным в футбол и снимали это на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на полицию Закарпатской области.

Детали скандала на Закарпатье

Отмечается, что в Тячевском районе две девочки жестоко издевались над котенком и снимали происходящее в Instagram.

"Скажите, что с этими людьми не так? Вот что? У меня такой шок от этого всего сегодня", - написал журналист Андрей Смолий и опубликовал видео с подростками.

Видео вы можете посмотреть по ссылке.

Реакция полиции на действия девочек

После того, как видео появилось в сети, полиция выяснила, что инцидент произошел в Тячевском районе, а на попавших в соцсети кадрах сняты противоправные действия двух 13-летних жительниц села Нижняя Апша.

Детей и их родителей правоохранители разыскали. С ними работают сотрудники полиции, привлекли также ювенальную полицию.

Родители малолетних будут привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание своих детей.

Реакция украинцев на поступок детей

Под постом журналиста Смолия появились сотни гневных комментариев от украинцев. Они пишут, что детей нужно наказать.

  • Вбивати таких на місці. Буде уроком на майбутнє для інших.
  • У людей дах вже їде капітально...
  • Хтось знає що з кошеням? 
  • Відсутність "розуму", оточення, батьки і т.д. завжди були є і будуть нажаль.
  • Хворі, дівчата і таке, невже це українські дівчата?
  • Ось така суцільна  деградація, далі буде гірше.

Напомним, что недавно в Киеве неизвестные взорвали приют для котов.

А также читайте, что в Киеве тестируют сервис поиска передержки для животных.

Читайте РБК-Украина в Google News
тварини