У Києві тестують сервіс пошуку перетримки для тварин: як скористатись

У Києві тестується сервіс, завдяки якому власники домашніх тварин, а також волонтери та опікуни безпритульних тварин можуть знайти тимчасовий прихисток для своїх підопічних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської міської державної адміністрації.

Проєкт "єКуточок" реалізували фахівці комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини". Поки що платформа працює в тестовому режимі, проте зареєструватися на ній вже можна.

Користувачі можуть створити акаунт двох типів: для тих, хто шукає тимчасовий притулок для тварини, і для тих, хто може його надати.

За словами виконувачки обов’язки директорки КП "КМЛВМ" Наталі Мазур, сервіс створено через високий попит на послуги перетримки тварин:

"До нас часто звертаються кияни із запитом на тимчасову перетримку. Це і волонтери, що знаходять тварин на вулиці, опікуни безпритульних тварин, а також власники домашніх улюбленців, які не мають, де залишити їх на кілька днів, вирушаючи у справах чи у відпустку. Тому ми вирішили створити сервіс "єКуточок", де, з одного боку, можна буде знайти перетримку для тварин на деякий час, а з іншого – люди зможуть взяти кота чи собаку на кілька днів, щоб, наприклад, зрозуміти, чи готові вони до такої відповідальності", - пояснила вона.

За словами Мазур, поки що сервіс працює в тестовому режимі, тому дуже важливим є зв’язок від користувачів, щоб зробити "єКуточок" максимально зручним та функціональним.

Користуватись сервісом можуть не лише фізичні особи, а й ветеринарні клініки, притулки, громадські організації.

Окрім послуги перетримки, у сервісі "єКуточок" можна знайти або запропонувати:

послуги з вигулу собак,

догляду та годування тварин,

тощо.

Також власники, опікуни чи волонтери зможуть через сервіс замовити додаткові послуги для своїх підопічних, наприклад, професійну фотозйомку, дресирування, ветеринарний супровід та інше.

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