На Закарпатті 36-річна жінка народила восьму дитину: до "швидкої" її несли на ношах

36-річна жителька Закарпатської області, перебуваючи в кареті швидкої допомоги, народила своє восьме дитя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку " 103 Закарпаття ".

Як жінка народила у "швидкій"

До автомобіля породілля принесли на ношах фельдшер, водій і чоловік, оскільки до їхнього будинку не було дороги. Малюк з'явився на світ 2 березня між селами Горінчово та Липецькі Ворота.

Близько 11:30 бригада №1005, до складу якої входили фельдшерка Олеся Ігнатко та водій Віталій Стисло, отримала виклик на пологи в труднодоступному районі, розташованому за 1,5 км від населеного пункту Горінчово.

До місця проживання жінки, яка народила (присілок Ділок), не було можливості дістатися автомобілем.

"Але це не завадило нашим фахівцям пройти пішки цю відстань з необхідним обладнанням і ношами, усвідомлюючи постійну готовність до швидкого розвитку подій під час восьми пологів", - зазначається в повідомленні.

Породіллю забрали в автомобіль швидкої допомоги, розмістивши на носилки. Медики намагалися діяти обережно, але ефективно.

"Чоловік породіллі також допомагав нам... Між селами Горінчово та Липецькі Ворота стало очевидно - дитина не захоче чекати. Ми зупинили авто і розпочали пологи. Хлопчик народився з обгорткою пуповини", - розповіла фельдшерка Ігнатко.

Вона відзначила, що її колега-водій активно допомагав у всіх маніпуляціях.

"Ми зробили все необхідне у таких випадках. Поклали новонародженого на груди матері й уважно вирушили до лікарні", - додала фельдшер.

Лікарі повідомили, що як мати, так і новонароджений почуваються добре.

На Закарпатті жінка народила восьму дитину (фото: facebook.com/103zakarpat)