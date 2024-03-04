ua en ru
Пн, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На Закарпатті 36-річна жінка народила восьму дитину: до "швидкої" її несли на ношах

Понеділок 04 березня 2024 09:42
UA EN RU
На Закарпатті 36-річна жінка народила восьму дитину: до "швидкої" її несли на ношах На Закарпатті жінка у "швидкій" народила дитину (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

36-річна жителька Закарпатської області, перебуваючи в кареті швидкої допомоги, народила своє восьме дитя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку "103 Закарпаття".

Як жінка народила у "швидкій"

До автомобіля породілля принесли на ношах фельдшер, водій і чоловік, оскільки до їхнього будинку не було дороги. Малюк з'явився на світ 2 березня між селами Горінчово та Липецькі Ворота.

Близько 11:30 бригада №1005, до складу якої входили фельдшерка Олеся Ігнатко та водій Віталій Стисло, отримала виклик на пологи в труднодоступному районі, розташованому за 1,5 км від населеного пункту Горінчово.

До місця проживання жінки, яка народила (присілок Ділок), не було можливості дістатися автомобілем.

"Але це не завадило нашим фахівцям пройти пішки цю відстань з необхідним обладнанням і ношами, усвідомлюючи постійну готовність до швидкого розвитку подій під час восьми пологів", - зазначається в повідомленні.

Породіллю забрали в автомобіль швидкої допомоги, розмістивши на носилки. Медики намагалися діяти обережно, але ефективно.

"Чоловік породіллі також допомагав нам... Між селами Горінчово та Липецькі Ворота стало очевидно - дитина не захоче чекати. Ми зупинили авто і розпочали пологи. Хлопчик народився з обгорткою пуповини", - розповіла фельдшерка Ігнатко.

Вона відзначила, що її колега-водій активно допомагав у всіх маніпуляціях.

"Ми зробили все необхідне у таких випадках. Поклали новонародженого на груди матері й уважно вирушили до лікарні", - додала фельдшер.

Лікарі повідомили, що як мати, так і новонароджений почуваються добре.

На Закарпатті 36-річна жінка народила восьму дитину: до &quot;швидкої&quot; її несли на ношах

На Закарпатті 36-річна жінка народила восьму дитину: до &quot;швидкої&quot; її несли на ношахНа Закарпатті 36-річна жінка народила восьму дитину: до &quot;швидкої&quot; її несли на ношахНа Закарпатті 36-річна жінка народила восьму дитину: до &quot;швидкої&quot; її несли на ношахНа Закарпатті жінка народила восьму дитину (фото: facebook.com/103zakarpat)

Раніше ми повідомляли, що у Львові лікарі екстрено приймали складні пологи у "швидкій".

Також ми писали, у Києві жінка в машині "швидкої" народила шосту дитину.

Читайте РБК-Україна в Google News
дитина
NEWS
ЗСУ відбивають серію атак під Авдіївкою: карти ISW
ЗСУ відбивають серію атак під Авдіївкою: карти ISW